Воронежский облздрав: «В 2018 году средняя зарплата врачей составит 54 тыс. рублей» 

В департаменте информацию о низких доходах медиков назвали недостоверной. Информация о низкой оплате труда медиков в Воронежской области не соответствует действительности, заявила пресс-служба регионального департамента здравоохранения в среду, 14 марта. В облздраве рассказали о планах на зарплату воронежских врачей на 2018 год. Так, среднемесячная зарплата врачей должна составить 54 тыс. рублей, средних и младших медработников — по 27 тыс. рублей. При этом, по данным департамента, и сейчас с доходами медиков всё хорошо. — На сегодняшний день средняя заработная плата врачей в государственных учреждениях, подведомственных правительству Воронежской области, составляет 55,1 тыс. рублей, а среднего и младшего медперсонала 27,6 и 27,3 тыс. рублей соответственно. Данные показатели отражают более высокие параметры средней заработной платы в январе-феврале 2018 года, поскольку включают премиальные выплаты медработникам по итогам 2017 года, а также выплаты за работу в выходные и праздничные дни, которых в начале года довольно много, — отметила пресс-служба облздрава. В департаменте пояснили, что в сфере здравоохранения зарплата рассчитывается «не на ставку, а на среднесписочное лицо», а также зависит от уровня больницы. Доход врача состоит из оклада, доплат и «надбавок компенсационного и стимулирующего характера», премий. — Это означает, что размер оплаты труда работающего на одну ставку хирурга районной поликлиники отличается от размера оплаты труда хирурга, например, окружной или областной больницы, тем более работающего не на одну ставку, имеющего более высокую категорию и показывающего высокие результаты работы, — сообщили в облздраве. С 2015 по 2018 годы зарплата в регионе она увеличилась для врачей на 54,8%, для среднего медперсонала — на 35%, для младшего — на 212,6%. Медики могут посмотреть вакансии на сайте департамента здравоохранения, но там информация только об окладной части без учета надбавок и дополнительных выплат, которая составляет в общем объеме заработной платы не более 30-40%. Екатерина Трещикова