Цена выживания. Как люди существуют на минимальную зарплату?

В Северной столице с первого января 2018-го года МРОТ вырос до 17 тысяч рублей. Вот только эксперты опасаются, что богаче от этого горожане не стали, а некоторые даже обеднели. Петербуржцы рассказали SPB.AIF.RU, можно ли жить на минимальную зарплату,

Главное — не заболеть

Минимальный размер оплаты труда в Санкт-Петербурге выше, чем в других регионах. Горожане говорят, что на такую сумму можно только выжить. Петербурженка Лилия Гаврилова работает продавцом в магазине. У неё дочь, десятиклассница. Зарплата женщины составляет 17 тысяч 100 рублей.

«Это на бумаге, а на руки за вычетом налога в 13% получается 14 тысяч 800 рублей, — рассказывает женщина. — Из них 3-4 тысячи уходит на квартплату за наши 33 кв. м. Телефон — 400 рублей, интернет 300 рублей. 8-9 тысяч уходит на продукты питания, плюс бытовая химия и на проезды стареемся не тратить, ходим пешком. Если что-то ломается или нужно купить одежду, обувь, то это выбивает из колеи на несколько месяцев. Приходится занимать у знакомых. И не дай бог заболеть. После каждой простуды дочери мы уходим в минус. Я больничные не беру, иначе впадём в нищету».

Пять лет назад женщина взяла кредит, чтобы сделать ремонт в квартире. А через несколько месяцев ещё один, чтобы срочно вылететь к заболевшему отцу в Казахстан . Всего 140 тысяч рублей. В результате лишь сейчас ей удалось погасить кредит.

«На трёх работах вкалывала, — вспоминает Лилия. — На выходных на рынке стояла. Сейчас мою полы в парадных своего дома по утрам — за три тысячи. На рынке уже не могу работать, ноги болят. Дочь учится и подрабатывает, когда может. Когда слышу, что в городе средняя зарплата 53 тысячи, плакать хочется. Я таких денег никогда не получала, хотя работаю постоянно».

Борису Гасееву до пенсии осталось два года. Он охранник на одном из производственных предприятий. В прошлом году его перевели на ставку 0,7, а в январе сократили до половины.

«Рабочие часы остались те же, но на бумаге — в два раза меньше. Либо так, либо увольнение, — объясняет мужчина. — Руководство говорит, нет денег повысить зарплату. А если начнут штрафовать за нарушение закона, то разорятся. Жду не дождусь пенсии, чтобы вылезти из нищеты».

50-тилетнюю Валентину Шестову вывели вместе с парой коллег за штат небольшого швейного производства, чтобы не платить МРОТ.

«Либо так, либо сокращение. Получаю от 11 до 13 тысяч рублей. Дочь живёт на Урале, растит троих детей без мужа. Выживаю только благодаря даче — из своих ягод и овощей делаю на зиму запасы. Рыбу и мясо ем раз в месяц, в основном — крупы и овощи. Сладости почти не беру. Фрукты покупаю битые на рынке или по скидкам в магазинах. Правда, самые дешёвые продукты — безвкусные. Хватает на еду и ЖКХ, если что-то сверху, то беру в кредит. Не вылезаю из долгов», — признаётся женщина.

Суперэкономия

Анна Набиева работает в детском саду. Получает около 20 тысяч на руки, больше МРОТ. Но за съёмную комнату, где живёт с восьмилетним сыном, отдаёт 7 тысяч рублей. Одежду для себя и ребёнка женщина покупает с рук или обменивается с другими малоимущими мамами в интернете. Старается бесплатно брать продукты питания в соцсетях.

«Сын растёт, и новая одежда нужна постоянно. Игрушки, книги и школьные принадлежности тоже стараюсь брать бесплатно или с рук, подешевле. Хотя мобильные в кредит взяла, плачу за них 1200 в месяц, — объясняет Анна. — Каждый месяц веду строгий учёт доходов и расходов, планирую покупки. Раз в месяц беру полтора килограмма говядины и свинины, перекручиваю в фарш, делаю котлеты, пельмени. Целую курицу, чтобы можно было из неё сделать несколько блюд. Не покупаю полуфабрикаты — дорого. Мы едим много круп, я часто пеку блины и пироги. Стараюсь, чтобы сын ел молочные продукты и рыбу, хотя бы два раза в месяц. Конечно, хочется сводить его в кино, в театр, купить то, что ему понравилось. Экономлю на себе. Не помню, когда брала новую вещь или косметику. Жду, когда он подрастёт, чтобы начать подрабатывать».

А вот петербуржец Алексей Полевой , оставшись без работы, научился жить на 10 тысяч рублей в месяц, тратя около двух тысяч на продукты питания.

«В отличие от многих людей, у меня нет культа еды, — объясняет мужчина. — Не покупаю фарш, сосиски, колбасу, ведь в этих продуктах 70% бумаги и крахмала! На фруктах приходится экономить, но иногда беру недорогие яблоки или бананы, а овощи ем регулярно — лук, капусту, свёклу, картошку. Копчёности, маринады и консервы мне не нужны, это дорого и вредно».

В меню петербуржца — крупы и спагетти, десерты, которые он готовит сам. А вот молочные продукты почти не ест — слишком дорого. Чтобы не платить за квартиру много, стирает два раз в месяц. Этой же водой пользуется, чтобы помыть или постирать ещё что-то. Одежду и обувь приобретает в «секонд-хенде». В музеи ходит в дни бесплатных посещений, а в театры и на концерты покупает самые дешёвые билеты. Впрочем, сам признаётся, будь у него семья — на 10 тысяч не прожил бы.

Провальные эксперименты

Такие меры, как МРОТ и потребительская корзина — удобный инструмент для статистики. Но к реальной жизни они отношения не имеют. Так, специалисты Минздрава России признали, что состав потребительской корзины недостаточен для здорового питания.

Эксперименты чиновников из Ленинградской области , пытавшихся выжить на МРОТ — тоже провалились. Один ставил его над поросятами. Тот, что сидел на минимальной продуктовой корзине — чуть не умер, а питавшийся в рамках МРОТ — не прибавил за месяц ни грамма. Глава Черновского сельского поселения в Ленинградской области Виталий Овлаховский сам «сел» на МРОТ в 7 тысяч 800 рублей — скинул 15 кг и в течение 8 дней сидел на воде, так как деньги быстро закончились.

«Повышение МРОТ не имеет ничего общего с реальным повышением доходов, — считает экономист, бизнес-аналитик Марк Алиев. — Более того, оно выгодно только государству. Выше минимальная оплата — выше налоги, а значит отчисления работодателей в Пенсионный Фонд и ОМС. При этом, если у человека зарплата хотя бы на 5 рублей выше минимума, он теряет право на льготы, социальную помощь. Это опять же облегчение для бюджета. Это на бумаге количество бедных — сокращается, а в реальной жизни — увеличивается».

По данным Росстата, доходы населения падают четвёртый год подряд. При этом государственные мужи, считающие минимальную оплату труда и объём потребительской корзины достаточными, не выжили бы на МРОТ. А вот простые люди вынуждено приспособились к таким условиям.