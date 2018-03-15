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В Красноармейском районе семья накопила 88 штрафов
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В Красноармейском районе семья накопила 88 штрафов 

АиФ-Кубань 15 марта 2018
Фото: АиФ-Кубань
За главой семьи числилось 73 задолженности на общую сумму 57 тысяч 500 рублей, из которых 17500 рублей — исполнительский сбор, сообщили в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю. Супруга оказалась скромнее: за ней числилось 15 задолженностей на общую сумму 7 тысяч 500 рублей.
Приставы неоднократно напоминали должникам о необходимости оплаты штрафов, но требования исполнены не были. Тогда представители закона арестовали денежные счета мужчины, а, поскольку денежных средств на них было немного, обратили взыскание на часть заработка. Кроме этого, был вынесен запрет на регистрационные действия автотранспортных средств, принадлежащих неплательщику на праве собственности.
В итоге мужчина не только появился на приеме у судебного пристава, но и погасил задолженности в полном объеме, причем не только свои, но и долги жены.
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