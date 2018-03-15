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Названа дата начала выплат вкладчикам «Кредит Экспресса»
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Выплаты вкладчикам банка «Кредит Экспресс» начнутся не позднее 29 марта 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии банка "Кредит Экспресс" (Ростов-на-Дону) начнутся не позднее 29 марта, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
"Выплаты начнутся не позднее 29 марта 2018 года… Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления агентства такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 21 марта 2018 года", — говорится в сообщении.
Банк России с 15 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Кредит Экспресс". Данное решение принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Также регулятор принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
Банк России неоднократно применял в отношении банка "Кредит Экспресс" меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. По данным ЦБ, надлежащая оценка принятого кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) кредитной организации и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 марта занимал 372-е место в банковской системе РФ.
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