Россиянам дадут виртуальные квартиры

Другой мир

Ученые убеждены, что технологии виртуальной реальности уже в ближайшем будущем перевернут не только рынок недвижимости, но жизнь каждой семьи. Эксперты-практики, однако, более сдержанны в прогнозах.

Samsung рапортует о продаже пяти миллионов очков виртуальной реальности Samsung Gear VR в США , а International Data Corporation предсказывает, что продажи VR-комплектов вырастут до 76 миллионов единиц по всему миру. Мировые лидеры в производстве смартфонов выводят на рынок свои все более доступные VR-гарнитуры, а ведущие IT-корпорации запускают новые проекты, основанные на технологии VR (в частности, Microsoft свернула производство Kinect в пользу разработок новых продуктов смешанной реальности — HoloLens и экспериментального интерфейса Gaze, Gesture and Voice — GGV).

«На крупнейшей выставке цифровых технологий CES 2018 выставлялось более 500 компаний, представлявших VR-технологии, — рассказывает Анастасия Бурак, директор по развитию в России и СНГ, брендинг и диджитал-агентство 3DWD. — Прорыв, совершенный за последний год, огромен: Vuzix представила первые AR-очки, которые выглядят как обычные очки, но на фоне обычной реальности пользователь видит уведомления, может выходить в интернет с помощью мини-трекпэда, использовать Alexa или снимать на камеру; Samsung — свою новинку Samsun Odyssey; Intel — возможность наблюдать за спортивными соревнованиями, находясь как бы внутри площадки или беговой дорожки, с помощью технологии VR и видео-360; Sony представила свою PlayStationVR, a HTC — новый HTC Vive Pro».

Дом бытовых услуг

Технология, развивающаяся семимильными шагами, уже в ближайшие два года позволит сделать доступными и востребованными в быту многие опции. «Более мощные и быстрые процессоры, более совершенные сенсоры, более высокое разрешение камер и экранов, беспроводные соединения, новые высокотехнологичные материалы сделают VR рано или поздно частью нашей повседневной жизни», — утверждает Анастасия Бурак.

Локомотивом традиционно станет индустрия развлечений, однако уже сегодня большинство магазинов одежды и обуви предлагают так называемые виртуальные примерочные, магазины парфюмерии и косметики — подобрать в режиме онлайн помаду и тональный крем, туристические компании — оценить «с дивана» гостиничный номер за 10 тысяч километров и даже мягкость кровати.

АЛЕКСАНДР КОРЯКОВ / «КОММЕРСАНТЪ»

Наибольшие же перспективы, по мнению игроков, у магазинов для дома и ремонта, а также мебельных салонов. Например, американская компания Lowes' Home Improvement (товары для дома и ремонта) предлагает покупателям сначала в виртуальной реальности выбрать цвет обоев, краны для ванной, плитку и паркет — из более чем тысячи наименований товаров, а затем прогуляться в гарнитуре VR по своей обновленной квартире. Одна из российских мебельных компаний за несколько минут «встраивает» объекты в интерьеры клиента — в ее виртуальном зазеркалье покупатель может гулять вокруг будущего дивана.

Никогда еще в истории современных технологий грань между физическим и виртуальным мирами не была такой тонкой, констатирует Анастасия Могилатова , генеральный директор компании Welhome.

«Однако говорить об одной лишь виртуальной реальности уже не очень уместно — дополненная реальность, смешанная реальность также стали неотъемлемой частью нашей жизни, — убеждена Могилатова. — Уже сейчас VR-проекты успешно интегрируются с установленными системами "умного дома", консьерж-сервисами и прочим».

С доброй сказкой входит в дом

Сегодня для того, чтобы купить или арендовать дом и квартиру в любой точке мира, совсем необязательно туда приезжать. Технологии достигли такой точности и детализации, что клиенты, еще недавно с подозрением относившиеся к «отфотошопленным картинкам из очков», готовы на начальном этапе отбора вообще отказываться от показов.

Например, 77 процентов американских покупателей хотят посмотреть объект в VR перед просмотром в реальности, а 65 процентов, по данным компании Coldwell Banker, выберут именно предложение, в котором есть возможность просмотра недвижимости в VR.

«И пусть технологии пока несовершенны, однако они достаточно хороши для своих целей, — считает Анастасия Бурак. — То же относится и к коммерческой недвижимости: арендатор очевидно охотнее будет рассматривать варианты локаций, если сможет прогуляться в виртуальной реальности по галереям торгового центра. Причем производство такого контента и необходимое для демонстрации оборудование по затратам ничтожны в сравнении с возможной выгодой арендодателя».

Анастасия Могилатова поддерживает: виртуальные туры давно широко применяются в России при продаже высокобюджетной недвижимости, и нет сомнений в том, что очень скоро технологии будут использовать застройщики всех сегментов. «К примеру, наша компания первой на рынке риелторских услуг приступила к системной визуализации базы объектов на вторичном рынке элитного городского и загородного жилья, — рассказывает Могилатова. — На данный момент у нас оцифровано более 300 объектов. Внедрение технологии VR позволило существенно сократить время, затраченное на просмотры объектов как брокерами, так и потенциальными покупателями».

Константин Будагян, старший аналитик отдела исследований рынка, CBRE, отмечает, что VR-решения на основе распространенных технологий ( Google Daydream и Samsung Gear VR) относительно недороги (в диапазоне от 6 тысяч до 20 тысяч рублей, при условии наличия совместимого смартфона), а значит, получат широкое распространение уже в ближайшие два-три года как у пользователей, так и у разработчиков сайтов по продаже недвижимости. Основными их достоинствами в компании называют возможность осмотра объекта недвижимости с обзором 360 градусов по горизонтали и усиление эффекта присутствия при использовании VR-сервисов.

«Все это дает возможность покупателю сразу увидеть, как может выглядеть его будущая квартира, расстановку мебели, оценить вид из окна, — поддерживает Наталья Шаталина, генеральный директор компании «МИЭЛЬ-Новостройки». — Обычно покупатели всегда соглашаются посмотреть будущее жилье с помощью технологий виртуальной реальности. Для кого-то такой просмотр даже может оказаться решающим в плане окончательного выбора».

У нас есть план, мистер

Учитывая кризис и растущую конкуренцию на рынке недвижимости, девелоперы и риелторы будут обращать внимание даже на кажущиеся сейчас фантастическими предложения разработчиков, убеждены собеседники «Дома».

«Среди наиболее интересных и прорывных за последние годы применений VR в недвижимости — не только использование VR-очков для визуализации внутреннего пространства дома или квартиры, — делится Алексей Рыжов, управляющий директор Dassault Systemes в России и СНГ. — Еще одна возможность, которая сегодня действительно востребована пользователями в сфере обустройства жилья, — планирование помещений в виртуальной реальности в онлайн-режиме. Учитывая, что подавляющее большинство жилья в России сдается практически без отделки, первое, с чем сталкиваются семьи при покупке, — это ремонт. Подобные технологии дают возможность человеку самому спроектировать свою квартиру и продумать дизайнерские решения. Например, наша технология Homebyme — абсолютно бесплатный инструмент для планировки и дизайна пространств, доступный с любого компьютера через браузер, — помогает спроектировать именно такой дом, который бы вы хотели. Пользователи могут виртуально подобрать индивидуальную мебель, пол, стены, варианты дизайна прежде, чем принимать решение о покупке или ремонте в реальном мире. Мебель, скажем, можно фильтровать по марке, типу, цвету или ткани, а комнаты — увидеть под конкретным заданным освещением».

Одно из преимуществ приложения, по словам Алексея Рыжова, — возможность интеграции в него любых сервисов, каталогов и предложений других магазинов. Так, в Homebyme могут публиковаться поставщики мебели, риелторы (показать 3D-макеты еще до начала строительства), а также архитекторы, дизайнеры интерьера и строители (сотрудничать со своими клиентами в рамках создаваемых проектов).

В свою очередь, Дмитрий Халин , управляющий партнер Savills в России, полагает, что особенно подобные технологии перспективны там, где до объекта трудно добираться (курортные проекты), либо когда объект еще не построен. Еще один сегмент, где технология VR потенциально может найти применение — аренда недвижимости: уже в ближайшие годы арендаторы даже массового сегмента могут забыть о «забегах» на просмотры.