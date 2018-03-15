Сколько стоят однокомнатные квартиры в Казани в марте

Мало что радует так, как покупка квартиры. Разве что неожиданно свалившееся наследство от далекого родственника из Анголы . В ожидании наследства можно присмотреть себе квартиру здесь, в родной и уютной Казани . Предложения всегда есть. Представляем обзор стоимости квадратного метра в «старых» однокомнатных квартирах по районам.

Самые дорогие однокомнатные квартиры сегодня в Московском районе — 87 683 рубля. В прошлом году квадратный метр там стоил 71 130 рублей. Это безудержный рост.

Квадратный метр однокомнатной квартиры в Советском районе стоит чуть дороже — 73 483 рубля. За год роста почти не было — стабильность. Метр стоил 71 220 рублей.

Тройку лидеров в марте замыкает Приволжский район. Квадрат в однокомнатной квартире будущему владельцу обойдется в 72 504 рубля. В прошлом году он стоил 70 088 рублей.

Ново-Савиновский район удивляет: 69 368 рублей за квадратный метр. В марте 2017 года тот же квадратный метр обошелся бы в 72 794 рубля.

Вахитовский район неспешно, но все-таки сдает позиции. Купить однокомнатную квартиру можно за 68 244 рубля за квадратный метр. В прошлом году квадратный метр стоил 77 363 рубля.

Авиастроительный и Кировский районы бессовестно демпингуют. В марте однокомнатные квартиры здесь продают за 64 534 рубля и 63 479 рублей соответственно. Еще недавно квартиры предлагались за 68 821 рубль и 62 052 рубля за квадрат.

Данные актуальны на середину марта 2018 года. Информация предоставлена порталом reportal.ru.

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