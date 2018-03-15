Россияне сами рассказывают, как их грабить

Артем Сычев. Россияне сами снабжают мошенников новыми схемами хищения, рассказал «Коммерсанту» замглавы управления безопасности и защиты информации Центрального банка России

Преступники в 2017 году «сосредоточились» на банковских картах россиян из среднего класса от 25 до 40 лет. По словам Сычева, подобные жертвы злоумышленников чаще всего обращаются с заявлениями не в полицию, а к своим подписчикам в социальных сетях, в подробностях рассказывая о произошедшем. Этим и пользуются только планирующие ограбление мошенники, получая практически «инструкцию».

Сычев отметил, что в 2017-м почти каждый пост в соцсетях об «успешном» хищении приводил к «всплеску» подобных краж, а также к дальнейшей «модификации» способа.