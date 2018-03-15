Молодые семьи Прикамья получат выплаты на приобретение жилья

Проект постановления регионального Правительства о господдержке молодых семей при приобретении жилья в 2018 году рассмотрели в региональной администрации. Выплаты получат более тысячи пермских семей.

В этом году на господдержку может рассчитывать 1041 молодая семья из Пермского края . Молодые семьи могут получить компенсацию в размере 10% и 30-35% от стоимости недвижимости в зависимости от дохода. Выплату 30-35% получит 241 молодая семьч, из них 147 — многодетных.

«Средства должны быть направлены в органы местного самоуправления до 1 апреля. Уже сейчас коллеги обновляют реестры молодых семей, которым необходима поддержка. Также начали уведомлять молодые семьи, чтобы они начали собирать необходимый пакет документов», — рассказал Павел Фокин . — «До 1 мая семьи получат жилищные свидетельства, до 15 декабря смогут улучшить жилищные условия».

Господдержку также можно использовать для погашения остатка долга по ипотеке и в качестве первоначального платежа по ипотеке. А также — направить на покупку жилья, расчёт по договору строительного подряда или реконструкцию имеющегося жилого помещения, что особенно актуально для сельских территорий. Молодые семьи могут следить за своей очередью на получение субсидии на сайте Министерства социального развития.

Выплаты — часть государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2018 году.

«Почти 230 миллионов рублей направят на компенсации многодетным семьям, — пояснил губернатор Пермского края Максим Решетников . — Ещё около 800 молодых семей смогут рассчитывать на социальные выплаты в размере 10% от стоимости жилья. На эти цели в бюджете предусмотрено еще 215 миллионов рублей».

Губернатор Пермского края поручил Министерству социального развития включить компенсацию молодым семьям в размере 10% от стоимости недвижимости в бюджет на 2019 и 2020 гг. Каждый год региональную выплату должны получать около 700 семей.