В Перми подешевела аренда квартир. Как изменились расценки в разных районах города?

Аналитики выяснили, что снять квартиру в центре Перми стало дешевле, чем год назад. В среднем стоимость аренды упала на 16%. А для однокомнатной квартиры это почти две тысячи рублей. Средняя стоимость аренды квартиры в Ленинском районе Перми за год снизилась на 15,8% — с 17,7 до 14,9 тысяч рублей, подсчитали аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU. Расценки на аренду в Ленинском районе опустились как на однокомнатные, так и на двухкомнатные квартиры. Средняя цена аренды за однокомнатную снизилась за год с 15,4 до 13,3 тысяч рублей, а за «двушку» — с 17,7 до 14,9 тысяч рублей. В остальных районах города средние расценки практически не изменились. — Арендатор жилья, как и все остальные, сейчас экономит, — отмечает руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва . — Например, огороженная территория дома или консьерж в подъезде приятные бонусы, но рядовой арендатор за них не будет переплачивать, так как главное для него — это удобное местоположение и свежий ремонт. По данным N1.RU, 64% всех квартир, сдаваемых в аренду, — однокомнатные. Наибольшая доля предложений сейчас находится в Свердловском и Дзержинском районах — по 22%. Меньше всего вариантов для аренды есть в Орджоникидзевском и Кировском — по 6%. Динамика средней цены за аренду квартиры в месяц, Пермь, рубли. Район Март 2017 Февраль 2018 Динамика за год Дзержинский 14 300 13 800 -3,5% Индустриальный 13 800 13 500 -2,2% Кировский 10 300 10 500 1,9% Ленинский 17 700 14 900 -15,8% Мотовилихинский 13 000 12 600 -3% Орджоникидзевский 9 400 9 600 2% Свердловский 14 100 13 800 -2% ИТОГО 13 500 13 100 -3% Ранее мы уже рассказывали, почему пермяки перестали интересоваться большими квартирами и на каких улицах купить квартиру дешевле всего.