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В Перми подешевела аренда квартир. Как изменились расценки в разных районах города?
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В Перми подешевела аренда квартир. Как изменились расценки в разных районах города? 

59.ru 15 марта 2018
Фото: 59.ru
Аналитики выяснили, что снять квартиру в центре Перми стало дешевле, чем год назад. В среднем стоимость аренды упала на 16%. А для однокомнатной квартиры это почти две тысячи рублей. Средняя стоимость аренды квартиры в Ленинском районе Перми за год снизилась на 15,8% — с 17,7 до 14,9 тысяч рублей, подсчитали аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU. Расценки на аренду в Ленинском районе опустились как на однокомнатные, так и на двухкомнатные квартиры. Средняя цена аренды за однокомнатную снизилась за год с 15,4 до 13,3 тысяч рублей, а за «двушку» — с 17,7 до 14,9 тысяч рублей. В остальных районах города средние расценки практически не изменились. — Арендатор жилья, как и все остальные, сейчас экономит, — отмечает руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва. — Например, огороженная территория дома или консьерж в подъезде приятные бонусы, но рядовой арендатор за них не будет переплачивать, так как главное для него — это удобное местоположение и свежий ремонт. По данным N1.RU, 64% всех квартир, сдаваемых в аренду, — однокомнатные. Наибольшая доля предложений сейчас находится в Свердловском и Дзержинском районах — по 22%. Меньше всего вариантов для аренды есть в Орджоникидзевском и Кировском — по 6%. Динамика средней цены за аренду квартиры в месяц, Пермь, рубли.
Район
Март 2017
Февраль 2018
Динамика за год  Дзержинский
14 300  13 800  -3,5%
Индустриальный
13 800  13 500  -2,2%
Кировский
10 300  10 500  1,9%
Ленинский
17 700  14 900  -15,8%
Мотовилихинский
13 000  12 600  -3%
Орджоникидзевский
9 400  9 600  2%
Свердловский
14 100  13 800  -2%
ИТОГО
13 500  13 100  -3%
Ранее мы уже рассказывали, почему пермяки перестали интересоваться большими квартирами и на каких улицах купить квартиру дешевле всего.
59.ru: последние новости
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