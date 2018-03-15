Сбербанк расскажет про возможности индивидуального инвестиционного счета

Все больше южноуральцев используют для накопления и получения дополнительного дохода индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Это особый счет для инвестиций, владельцам которого доступны специальные налоговые льготы. Благодаря ИИС инвестор получает доход от инвестиций и ежегодно дополнительно 13% от суммы взносов в виде налогового вычета.

Об этом эксперты Сбербанка расскажут жителям Челябинска на семинаре «Индивидуальный инвестиционный счет — возможности и льготы», который пройдет 22 марта 2018 г. с 18:00 до 19:00 по адресу: г. Челябинск, ул. Калинина, 14. Посетить семинар может любой желающий, для кого актуален вопрос по сохранению и увеличению своего финансового благосостояния.

Открыть индивидуальный инвестиционный счет может как новый, так и действующий клиент Сбербанка, заключив договор на брокерское обслуживание. Важно, что по своему желанию инвестор может выбрать один из двух типов налоговой льготы. В первом случае налоговый вычет 13% от суммы взносов на ИИС, во втором — инвестор может освободить себя от уплаты подоходного налога со всей прибыли, полученной от инвестиций на этом счете. Если второй вид льготы более интересен тем, кто уже имеет опыт инвестирования на фондовом рынке, то первый в виде возврата 13% от суммы внесенных на счет средств, подходит всем, кто имеет налогооблагаемый доход, и еще не работал с финансовыми инвестициями.

Полную информацию о возможностях и базовых условиях индивидуального лицевого счета можно будет узнать на семинаре 22 марта или самостоятельно на сайте Сбербанка в разделе «Частным клиентам — Вложить и заработать». Предварительная запись на семинар открыта и осуществляется по телефону (351) 267-15-20.