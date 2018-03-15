Ещё
Сбербанк расскажет про возможности индивидуального инвестиционного счета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сбербанк расскажет про возможности индивидуального инвестиционного счета 

АиФ 15 марта 2018
Фото: АиФ
Все больше южноуральцев используют для накопления и получения дополнительного дохода индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Это особый счет для инвестиций, владельцам которого доступны специальные налоговые льготы. Благодаря ИИС инвестор получает доход от инвестиций и ежегодно дополнительно 13% от суммы взносов в виде налогового вычета.
Об этом эксперты Сбербанка расскажут жителям Челябинска на семинаре «Индивидуальный инвестиционный счет — возможности и льготы», который пройдет 22 марта 2018 г. с 18:00 до 19:00 по адресу: г. Челябинск, ул. Калинина, 14. Посетить семинар может любой желающий, для кого актуален вопрос по сохранению и увеличению своего финансового благосостояния.
Открыть индивидуальный инвестиционный счет может как новый, так и действующий клиент Сбербанка, заключив договор на брокерское обслуживание. Важно, что по своему желанию инвестор может выбрать один из двух типов налоговой льготы. В первом случае налоговый вычет 13% от суммы взносов на ИИС, во втором — инвестор может освободить себя от уплаты подоходного налога со всей прибыли, полученной от инвестиций на этом счете. Если второй вид льготы более интересен тем, кто уже имеет опыт инвестирования на фондовом рынке, то первый в виде возврата 13% от суммы внесенных на счет средств, подходит всем, кто имеет налогооблагаемый доход, и еще не работал с финансовыми инвестициями.
Полную информацию о возможностях и базовых условиях индивидуального лицевого счета можно будет узнать на семинаре 22 марта или самостоятельно на сайте Сбербанка в разделе «Частным клиентам — Вложить и заработать». Предварительная запись на семинар открыта и осуществляется по телефону (351) 267-15-20.
АиФ: последние новости
Южноуральцы узнают о преимуществах ипотечных программ Россельхозбанка Кто и где может взять ипотеку под 6%? Первый на Южном Урале ипотечный кредит под 6% получила семья из Миасса
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля536
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»281
Порошенко предложили заткнуться в ответ122
Джонсон отказался пожимать руку послу России510
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе42
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение