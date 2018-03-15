ЦБ узнает все о вкладчиках банков с помощью блокчейна

Центробанк и Агентство страхования вкладов (АСВ) создадут в следующем году единый реестр банковских вкладчиков на базе технологии блокчейн. Как пишут "Известия" , в мире пока нет аналогов такому реестру. Цель — повысить прозрачность рынка банковских депозитов и не допустить ситуаций, когда недобросовестные банкиры в момент отзыва лицензии уничтожают клиентские базы данных. В этом случае вкладчикам сложнее получить полагающееся по закону страховое возмещение.

Предполагается, что после открытия депозита всю информацию о клиенте будут записывать на специальный сервер ЦБ, там же она впоследствии будет храниться. Использование блокчейн-реестра позволит надежно защитить данные, поскольку их нельзя будет ни изменить, ни удалить. Пока неизвестно, будет для этого использоваться сторонняя технология или создана собственная. БОРЬБА С НАРУШЕНИЯМИ

Опрошенные "Прайм" эксперты оценивают нововведение, как безусловно положительное.

"Оно позволит не только избежать потери данных в результате умышленных действий банков в преддверии отзыва лицензии, но и усложнит реализацию отдельных мошеннических схем с вкладами. Например, дробление вкладов или массовое внесение средств сомнительными вкладчиками в пределах страховой суммы накануне отзыва лицензии у банка. Также потенциально Банку России будет легче выявлять изощренные схемы с "забалансовыми" вкладами. Но так называемые "тетрадочные" вклады наличие реестра выявить не позволит", — отметил замдиректора группы банковских рейтингов АКРА Михаил Полухин.

Создание единого реестра, который будет персонифицировано учитывать каждую операцию по внесению и снятию средств со вклада, сделает невозможным принятие забалансовых вкладов кредитными организациями, согласен ведущий аналитик по банковским рейтингам "Эксперт РА" Павел Жолобов.

"Таким образом, все граждане, потерявшие средства в банках в рамках страхового лимита, получат возмещение от АСВ. Введение реестра однозначно обеспечит большую стабильность банковской системы и повысит доверие к небольшим банкам со стороны населения", — сказал он.

При этом, по данным АСВ, актуальность проблемы забалансовых вкладов в последнее время снижается. По данным годового отчета агентства за 2017 год, таких депозитов было на 11 млрд рублей, что в 5 раз меньше, чем годом ранее. ДЕЛО ТЕХНИКИ

Что касается технической реализации данной новации, то информации на этот счет пока мало, и вопросов больше чем ответов. Например, неясно, каким образом, с какой периодичностью и по каким каналам банки будут передавать данные о вкладах. Пока нет определенности, как будет проведена интеграция процесса передачи данных во внутренние банковские ИТ-системы, с учетом разнообразия используемого на банковском рынке программного обеспечения, рассуждает Полухин.

Также очень важно, какой объем информации и насколько детальные данные будут храниться. Например, будут ли учитываться встречные требования к клиентам. Использование технологии блокчейн, вероятно, упростит процесс поддержания актуальной информации и обеспечит ее сохранность, полагает эксперт.

По его мнению, вопрос достоверности исходной информации, передаваемой банками, в принципе может быть решен за счет контроля и сверки с балансовыми данными со стороны кураторов из надзорных подразделений Банка России. ВЫИГРЫВАЮТ ВСЕ

В случае успешной реализации создание реестра повысит прозрачность операций банков с депозитами физлиц, а возможность контроля за ними со стороны надзора ЦБ даст более надежные и актуальные данные для статистики внешней и внутренней, используемой самим регулятором. Все это положительным образом скажется на доверии населения к банкам и снизит саму вероятность осуществления каких-либо мошеннических действий со вкладами со стороны банков.

Кроме того, должны будут вноситься изменения в нормативные акты Банка России. Например, в представлении реестра обязательств перед вкладчиками по Указанию от 30.08.2016 №4120-у, скорее всего, отпадет необходимость. Это отчасти снизит нагрузку на банки, считает Полухин.

Возникает вопрос — почему создание такой базы данных не было реализовано ранее? В этой связи Жолобов отметил, что данная тема крайне чувствительна, поскольку очевидно, что при наличии тотального контроля за объемом привлеченных банками средств, выплаты АСВ при отзыве очередной банковской лицензии были бы выше. Для ЦБ и АСВ в первую очередь необходимо завершение процесса зачистки банковского сектора от финансово неустойчивых и сомнительных банков, указал он.