Ещё
Скаковыми лошадьми рассчитался должник из Бердска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скаковыми лошадьми рассчитался должник из Бердска 

Все новости Новосибирской области 15 марта 2018
Фото: Все новости Новосибирской области
Бердчанин набрал кредитов на более чем полмиллиона рублей, но долг банку отдавать не торопился, рассказывая приставам о своем бедственном положении. «На неоднократных приемах у судебного пристава-исполнителя мужчина жаловался, что не может найти работу и оплатить долг, при этом он не состоял на учете в центре занятости населения», — рассказали VN.ru в УФССП по Новосибирской области.
Когда приставы пришли «в гости» к должнику, чтобы установить имущество, на которое может быть наложен арест, то обнаружили двух красивых породистых лошадей. Визит оказался неприятным сюрпризом для мужчины, еще больше недовольства вызвал составленный акт о наложении ареста на животных. Сумма, полученная от реализации имущества должника, будет направлена на погашение задолженности перед банком.
В счет погашения долга идут самые ценные вещи. Отличился житель Маслянинского района — он задолжал за коммунальные услуги несколько десятков тысяч рублей и «рассчитался» дорогим кроссовером.
Все новости Новосибирской области: последние новости
С какого числа весенние каникулы-2018 в школах Вандалы бесчинствовали в «ночь Творилы» в Бердске и Коченево Тысячи людей пришли в МХТ попрощаться с Олегом Табаковым
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля536
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»281
Порошенко предложили заткнуться в ответ122
Джонсон отказался пожимать руку послу России510
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе42
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение