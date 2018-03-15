Вперед, за долларом!

Российский рубль остается стабильным уже несколько месяцев подряд. С начала года его курс по отношению к доллару практически не изменился. Возможно, сейчас самое удачное время, чтобы задуматься о покупке валюты. Хрупкая стабильность

Россияне скупают доллары. В начале года отечественные банки зафиксировали повышенный спрос на американскую валюту. По данным агентства «Прайм», в январе в среднем он вырос на 10—15%, а в некоторых кредитных организациях и на все 40% (по сравнению с январем 2017 года).

Интерес к валюте вполне объясним: за прошлый год тот же доллар упал в цене почти на 5%. К тому же последнее время «американец» выглядит относительно дешево. С середины февраля он торгуется на уровне 56—57 рублей. Столько американская валюта не стоила с весны прошлого года. Тогда доллар опускался ниже 56 рублей: в частности, еще в апреле 2017 года купить доллар на Московской бирже можно было по 55,7 рубля.

Рубль сейчас поддерживается ценами на нефть (с ноября прошлого года стоимость барреля Brent находится выше 60 долларов), а также притоком капитала в российские активы. Приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы, за неделю по 7 марта вырос до 112 млн долларов, свидетельствуют данные компании EPFR Global. На последних аукционах Минфина (14 марта) спрос на ОФЗ в два раза превысил объем предложения. Приток средств нерезидентов в ОФЗ в январе составил 40 млрд рублей, их доля на рынке достигла 33,9%. Все это происходит на волне последних позитивных событий: жестких санкции в отношении России пока не последовало, более того, агентство S&P повысило рейтинг страны до «инвестиционного» уровня.

Вопрос только в том, надолго ли рубль останется стабильным. Ведь еще несколько лет назад рубль торговался по 33—35 рублей, а ведущие российские экономисты и чиновники убеждали население, что покупать доллар выше 35 рублей невыгодно.

«Рассудок нам подсказывает, что любое метание наше, если мы попытаемся рубли перевести в доллары, доллары в рубли наоборот, два раза обогатит тех, кто нам помогает, оказывает нам соответствующие услуги», — говорил бывший министр экономики Алексей Улюкаев в ноябре 2014 года.

Внешние угрозы Экс-министр даже обещал, что рубль будет укрепляться. Американская валюта тогда стоила уже 45—47 рублей. А эксперты из Сбербанка жалели тех, кто побежал в обменник покупать доллары.

Возможно, именно сейчас, пока доллар остается стабильным, как раз стоит задуматься о покупке валюты. Ведь, несмотря на, казалось бы, вполне радужную картину, риски ослабления рубля все же остаются. Первая угроза — снижение нефтяных цен, что может быть, например, связано с ростом добычи сланцевой нефти. США медленно, но верно превращаются в крупнейшего нефтедобытчика: уже к октябрю этого года ожидается, что американские нефтяники будут добывать 11 млн баррелей нефти в сутки.

Агентство Bloomberg со ссылкой на данные ICE Futures Europe отмечает, что длинные позиции (то есть ставки на рост) по Brent в марте выросли на 0,3%, тогда как число коротких («шорт-позиция») увеличилось на 15%. Иначе говоря, все больше спекулянтов на нефтяном рынке делают ставку на падение нефтяных цен, а не на их рост.

«Хотя госбюджет рассчитан исходя из стоимости барреля в 50 долларов, любое заметное снижение нефтяных цен непосредственно отразится на рубле. Если доллар поднимется выше 60 рублей, усилятся инфляционные ожидания. А инфляционные ожидания — это фактор, который сам по себе влияет на ослабление и укрепление национальной валюты», — комментирует начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Вторая угроза для рубля также исходит из-за океана: рост ставок ФРС при одновременном снижении ключевой ставки ЦБ . Доходность десятилетних облигаций США сейчас находится на уровне 2,8%, и спред между российскими бондами и американскими treasures сокращается.

«Доходность рублевых инструментов снижается быстрее, чем риски по ним, а это приводит к снижению интереса к рублю и рублевым инструментам со стороны инвесторов, прежде всего международных. Доходность американских облигаций, напротив, растет вместе со ставкой ФРС», — говорит Ващенко.

По его мнению, процесс перетока денег из рублевых инструментов в валютные будет продолжаться еще не менее года. Если курс рубля упадет, бегство иностранцев из российских активов ускорится. «Резкое повышение ставок в США сделает инвестиции в treasures более привлекательными и также спровоцирует переток в доллары», — предупреждает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Эдуард Харин.

«Постоянные разговоры о каких-либо ограничениях для РФ действуют на рубль ослабляющим образом», — отмечает аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков

Перспективы для рубля В частности, по его словам, если снова появится угроза запрета на покупку ОФЗ, рубль может подешеветь на 3—7%. Аналитик «Альпари» Роман Ткачук не исключает, что новые санкции могут быть введены непосредственно после президентских выборов в России, то есть уже в марте — апреле.

Как ни печально, но даже в отсутствие внешних шоков у рубля в долгосрочной перспективе не очень много шансов укрепиться. Прогнозы роста экономики Минэкономразвития (рост ВВП в 2019 году — на 2,2%, в 2020-м — на 2,3%) не находят поддержки ни у отечественных, ни у западных экономистов. В недавнем обзоре ВЭБа говорится, что в ближайшие четыре года ВВП России в реальном выражении увеличится менее чем на 7%, в то время как рост мировой экономики составит 16%. «В результате доля России в мировой экономике может сократиться в 2021 году до 3% (по ППС) против 3,2% в 2017 году», — делают вывод эксперты. В базовом сценарии ВЭБа ожидается рост ВВП в 2018 году на уровне 1,8%, а вот в следующем он замедлится до 1,1%. Аналогичные прогнозы содержатся в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): рост ВВП в этом году составит 1,8%, в 2019-м — 1,5%. Агентство S&P, повысившее рейтинг России, прямо заявило о грядущей стагнации экономики и девальвации рубля.

Отставание от других стран приведет не только к перетоку капитала с российского фондового рынка (зачем покупать акции, которые не растут?) на другие, более перспективные площадки, но и к снижению доходов граждан. Россия в ближайшие 40 лет станет единственной крупной развивающейся экономикой, увеличивающей свое отставание от мировых лидеров по уровню жизни, делают вывод эксперты ОЭСР. В итоге поддержание экономики за счет потребительского спроса или конкуренции — утопия. Скорее, больше надежды на повышение пенсионного возраста (об этом, в частности, говорится в обзоре ВЭБа) и девальвацию рубля. Тем более что удачный опыт уже был: резкое падение курса рубля в 2014—2015 годах привело к замещению части импорта отечественными товарами.

«Для значительного укрепления российской валюты необходим прежде всего значительный рост цен на экспортные ресурсы, поскольку экономика зависит от экспорта примерно на 40% напрямую, а косвенная зависимость еще выше. Другим фактором укрепления рубля является сокращение импорта. Но для этого нужна конкурентоспособная промышленность на внутреннем рынке или дешевый рубль», — поясняет Ващенко.

Сильный рубль не нужен ни бизнесу (в особенности экспортерам, получающим доходы в валюте), ни правительству. Достаточно посмотреть, с какой интенсивностью Минфин скупает валюту на рынке. С начала февраля по начало марта ведомство потратило на это почти 300 млрд рублей, а всего в этом году может потратить до 2,8 трлн рублей. По оценкам аналитиков, Минфин может купить до 70—80% всего притока долларов в страну. В Райффайзенбанке предупреждают, что это может негативно сказаться на балансе валютных потоков, особенно в апреле, когда компаниям предстоят рекордные выплаты по внешнему долгу (6,4 млрд долларов).

«Новое давление на рубль возникнет из-за дальнейшего ухудшения счета текущих операций на фоне потенциально более сильной экономики, обусловленной увеличением расходов», — прогнозирует инвестиционный стратег Credit Suisse Марк Хефлигер.

Что говорят финансисты Впрочем, предугадать, что будет с рублем в ближайшие годы, можно попытаться и без рассуждений на тему макроэкономики и анализа платежного баланса страны. Можно, например, обратиться к прогнозам того же Минфина, запланировавшего плавное ослабление рубля вплоть до 2035 года. В 2017—2020 годах средний номинальный курс доллара, по проектировкам Минфина, должен составлять 64,8 рубля. У МЭР не менее пессимистичные ожидания: к концу 2020 года доллар будет стоить 68 рублей. Прогноз Высшей школы экономики (консенсус-прогноз) — 62,4 рубля на конец 2020 года. Стоит ли верить официальным прогнозам, вопрос отдельный.

«Если накопления нужны «на старость» или на «черный день», то докупать валюту имеет смысл равномерно, так, чтобы ее доля в сбережениях не опускалась ниже 30%. Если деньги могут понадобиться через год или два в рублях — на покупку квартиры, машины, на обучение или медицинские расходы, — смысла покупать валюту сейчас нет», — считает директор центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталья Шилова. Текущий неплохой курс рубля к доллару можно использовать для долгосрочных вложений, согласен Андрей Кочетков из «Открытие Брокера». Мнения экспертов, покупать доллары сейчас или нет, разошлись. В этом году курс доллара может находится в пределах 54—61 рубля, такой прогноз дают опрошенные Банки.ру аналитики, брокеры и портфельные управляющие. Большинство считает, что скупать валюту стоит, только если в ближайшие месяцы вам предстоят соответствующие расходы (например, на отпуск) либо в качестве защитного актива. «Если речь идет о покупке валюты, например, для выезда за рубеж летом, то ждать особого момента не стоит — угадать, скорее всего, не получится. Если говорить о покупке валюты с целью диверсификации накоплений, то текущие уровни вполне подходят для частичного формирования долгосрочной валютной позиции», — говорит управляющий директор «БКС Ультима» Олег Сафонов. Он рекомендует вкладывать в доллары и евро не более 30—40% сбережений.

Удобное время для покупки валюты — конец марта. В этом месяце экспортерам предстоит выплатить государству значительный объем налогов. По оценкам директора по инвестиционному консультированию УК «Система Капитал» Искандера Луцко , суммарные налоговые выплаты могут составить 1,8 трлн рублей. «Компаниям предстоит заплатить налог на прибыль за 2017 год и НДС за четвертый квартал. Основные выплаты, в том числе и налог на добычу природных ископаемых, придутся на последнюю неделю марта, что может поддержать курс рубля», — говорит он. По прогнозам финансиста, доллар может опуститься до 55,6 рубля. Роман Ткачук из «Альпари» не исключает, что при дальнейшем восстановлении российской экономики и стабильных ценах на нефть до конца года курс доллара может снизиться еще сильнее — до 54—55 рублей.