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Работодателей будут штрафовать за навязывание «зарплатного» банка
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Работодателей будут штрафовать за навязывание «зарплатного» банка 

Российская Газета 14 марта 2018
Минтруд подготовил поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Как пояснили в пресс-службе минтруда, с 2014 года в Трудовом кодексе есть правило: зарплата должна выплачиваться работнику в месте выполнения работы или переводиться в указанный им банк. При этом работник имеет право поменять банк и уведомить об этом работодателя, предоставив ему новые реквизиты не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты зарплаты. И работодатель не имеет права отказать работнику.
Но, по словам зампреда совета Ассоциации «Юристы за трудовые права» Сергея Саурина, пока законодательно не установлена ответственность за такое нарушение, когда работодатель отказывается перечислять зарплату на карту работника.
Если поправки примут, то работодателей будут штрафовать за навязывание «зарплатного» банка на сумму до 50 тысяч рублей.
Кстати, по словам Саурина, контролирующие органы и сейчас могут привлечь такого работодателя к ответственности, но по «общей» статье — часть первая статьи 5.27 КоАП. Но проблема эта настолько распространена, что для борьбы с нею принято решение подкорректировать Кодекс об административных правонарушениях.
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