Столичные власти отменили льготную ипотеку по программе реновации

Власти Москвы не будут предоставлять льготную ипотеку участникам программы реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

«Пока льготную ипотеку мы не разрабатываем, потому что ставки Центробанка из года в год падают, количество ипотечных кредитов увеличивается. За последний год очень серьезно доля ипотечных кредитов на рынке новостроек в Москве выросла. Мы разработали уже и утвердили положение о возможности дополнительной докупки квадратных метров, пока будем идти возможностью предоставления дополнительных метров. А уже брать человеку ипотеку или искать другие источники — это желания и возможности самого человека», — цитирует ТАСС Хуснуллина.

Ранее Хуснуллин сообщал, что ставка по ипотеке для переселенцев из пятиэтажек по программе реновации должна составлять 7%.