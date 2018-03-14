Ещё
Столичные власти отменили льготную ипотеку по программе реновации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Столичные власти отменили льготную ипотеку по программе реновации 

BFM.RU 14 марта 2018
Власти Москвы не будут предоставлять льготную ипотеку участникам программы реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.
«Пока льготную ипотеку мы не разрабатываем, потому что ставки Центробанка из года в год падают, количество ипотечных кредитов увеличивается. За последний год очень серьезно доля ипотечных кредитов на рынке новостроек в Москве выросла. Мы разработали уже и утвердили положение о возможности дополнительной докупки квадратных метров, пока будем идти возможностью предоставления дополнительных метров. А уже брать человеку ипотеку или искать другие источники — это желания и возможности самого человека», — цитирует ТАСС Хуснуллина.
Ранее Хуснуллин сообщал, что ставка по ипотеке для переселенцев из пятиэтажек по программе реновации должна составлять 7%.
BFM.RU: последние новости
Потерянные пенсии: как россияне лишаются миллиардов ВЭБ прогнозирует повышение пенсионного возраста в РФ с 2020 года Блокировка карт Сбербанком — как бизнесу снизить риски?
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля519
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»188
Порошенко предложили заткнуться в ответ110
Джонсон отказался пожимать руку послу России455
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе41
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение