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Более 60 домов отремонтируют в кредит на Дону
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Более 60 домов отремонтируют в кредит на Дону 

Деловое сообщество 15 марта 2018
Фото: Новости РуФокс
Жители более 60 домов в Ростовской области подали заявки на участие в 2018 году в программе субсидирования процентной ставки по кредиту на капитальный ремонт. Об этом сообщает официальный портал Правительства Ростовской области. В прошлом году донской регион вошел в семерку пилотных проектов по финансовой поддержке капитального ремонта жилых домов в кредит. Суть проекта в возмещении части расходов на уплату процентов за пользование кредитом для ТСЖ и ЖСК, теперь они смогут взять кредит по льготной ставке и не ждать очереди на капитальный ремонт жилья. Государство будет погашать проценты в течение пяти лет, а сам кредит собственники погасят за счет взносов на капитальный ремонт домов. «Наша общая цель — это проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах, в соответствии с требованиями жилищного законодательства» — подчеркнул Валерий Былков.
Программа успешно прошла первый этап развития, в 2017 году предложением провести капитальный ремонт в кредит уже воспользовались 22 организации в 9 муниципалитетах донского региона. Общий объем финансирования составил 57,5 миллиона рублей, в том числе кредитные средства — 40,1 миллиона.
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