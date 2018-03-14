Каков размер ежемесячных выплат из материнского капитала в Курске?

Размер ежемесячной выплаты из средств материнского капитала в Курской области составляет 8 993 рубля. Эта сумма — прожиточный минимум для детей за 2 квартал 2017 года.

Ежемесячную выплату можно получать весь год по достижению ребенком полутора лет. Затем при желании выплату можно продлить ещё на шесть месяцев, или наоборот — приостановить.

В 2018 году размер семейного капитала составляет 453 026 рублей. С этого года Правительство РФ расширило возможности его использования. Тратить деньги теперь можно на дошкольное образование, присмотр и уход за ребёнком, а также льготную ипотеку.