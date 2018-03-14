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В среду вышел из печати «Вестник Банка России» № 20 (1974)
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В среду вышел из печати «Вестник Банка России» № 20 (1974) 

Прайм 14 марта 2018
В «Вестнике…» опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
— инструкция № 183-И от 6.12.2017 «Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией» /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50206 от 2.03.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;
— положение № 632-П от 1.03.2018 «О закупках Центрального банка Российской Федерации /Банка России/» /вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;
— указание № 4645-У от 14.12.2017 «О порядке и сроках раскрытия головными кредитными организациями банковских групп консолидированной финансовой отчетности» /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50207 от 2.03.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;
— указание № 4646-У от 14.12.2017 «О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросам раскрытия и представления головными кредитными организациями банковских групп консолидированной финансовой отчетности» /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50208 от 2.03.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;
— указание № 4654-У от 20.12.2017 «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 6 ноября 2014 года № 157-И „О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом и изменений и дополнений в них“ /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50196 от 1.03.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;
— приказ № ОД-592 от 7.03.2018 „О продлении моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации Публичное акционерное общество Банк „ВВБ“ ПАО Банк „ВВБ“ /г. Севастополь/“;
— информационное письмо о методологии кредитного рейтингового агентства № ИН-06-51/14 от 7.03.2018.
В „Вестнике…“ опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сообщение АСВ для вкладчиков АКБ „Мастер-Капитал“ /ОАО/.
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