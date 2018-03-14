Банк «ФК Открытие» снизил ставки по депозитам для юрлиц

Банк «ФК Открытие» снизил ставки по рублевым депозитам для юридических лиц и индивидуальным предпринимателям на 0,05—0,25 процентного пункта в зависимости от срока и суммы.

Ставки по депозиту «Стандартный» теперь 5,65—6,1% годовых, по «Стабильному» — под 4,15—5,65% годовых, «Стандартному плюс» — 4,85—5,6% годовых, «Удобному плюс» — под 4,05—5,4% годовых.

По «Стандартному» и «Стабильному» выплата процентов — ежемесячно, ежеквартально или конце срока. По первому срок составит от одной недели до 730 дней. По второму — от 31 дня до 730 дней. По «Стандартному» возможна капитализация. По «Стабильному» есть льготное досрочное расторжение. По «Стабильному плюс» выплата процентов — в конце срока. Срок — от 31 дня до 730 дней. Пополнение и досрочное изъятие по этим депозитам не предусмотрено.

По депозиту «Удобный плюс» срок установлен от 91 дня до 365 дней. Есть возможность пополнения. Минимальная сумма дополнительного взноса — 100 тыс. рублей. Максимальный размер превышения остатка на счете вклада над суммой вклада — в два либо четыре раза по выбору клиента. Дополнительные взносы принимаются в течение всего срока вклада, но не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания срока вклада при размещении на срок от 91 до 270 дней; не позднее, чем за 90 календарных дней до окончания срока вклада при размещении вклада на срок свыше 271 дня. Частичное изъятие возможно до первоначальной суммы вклада не позднее, чем за 7 календарных дней до истечения срока вклада.

Минимальная сумма депозитов — от 50 тыс.

По депозиту «Мультивалютный» ставка в рублях снижена на 0,1 п.п., на данный момент составляет 3,9% годовых. Срок — от 31 до 365 дней. Минимальная сумма вклада — 1 млн рублей. Выплата процентов в конце срока. Возможность пополнения предусмотрена. Также есть возможность частичного изъятия.

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