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В каком случае взносы снизят базу налога
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В каком случае взносы снизят базу налога 

Время бухгалтера 14 марта 2018
Фото: Реальное время
Страховые взносы в списке затрат, снижающих базу по прибыльному налогу, прямо не указаны.
Об этом свидетельствует анализ ст. 252 НК РФ.
О том, какими нормами можно руководствоваться в этом вопросе разъяснил Минфин.
Для этого нужно обратиться к той же статье 252.
Если все требования указанной статьи соблюдены, то данный вид расходов относится к категории прочих производственных расходов и в расчетах по налогу должен учитываться.
ПИСЬМО Минфина РФ от 19.02.2018 № 03-03-06/1/10135
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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