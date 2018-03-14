В каком случае взносы снизят базу налога

Страховые взносы в списке затрат, снижающих базу по прибыльному налогу, прямо не указаны.

Об этом свидетельствует анализ ст. 252 НК РФ

О том, какими нормами можно руководствоваться в этом вопросе разъяснил Минфин

Для этого нужно обратиться к той же статье 252.

Если все требования указанной статьи соблюдены, то данный вид расходов относится к категории прочих производственных расходов и в расчетах по налогу должен учитываться.

ПИСЬМО Минфина РФ от 19.02.2018 № 03-03-06/1/10135

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