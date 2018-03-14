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При продаже товаров своим работникам нужно применять онлайн-ККТ
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При продаже товаров своим работникам нужно применять онлайн-ККТ 

Время бухгалтера 14 марта 2018
Все компании и ИП, которые осуществляют расчеты, должны применять ККТ. Под расчетами Закон № 54-ФЗ понимает прием и выдачу наличных и электронных денег за товары, работы, услуги, выдачу выигрышей за участие в лотереях.
Вместе с тем, Минфин считает, что если компания продает товары своим работникам, то необходимо пробивать онлайн-чеки.
Ведомство напоминает, что законодатели приняли в первом чтении проект корректив в Закон о ККТ. Новшество уточняет само понятие «расчеты». Предполагается, что кассовые аппараты нужно будет применять при любой выдаче денег как наличными, так и по безналу. То есть даже при выплате зарплат работодателю придется пользоваться онлайн-аппаратом.
ПИСЬМО Минфина РФ от 21.02.2018 № 03-01-15/10907
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