Вложившиеся в НПФы россияне могут остаться без пенсий

Россияне, вложившиеся в НПФы, могут остаться без пенсий

Тридцать четыре негосударственных пенсионных фонда в России, оперирующие средствами 2,2 млн человек, находятся в стадии ликвидации, сообщило Агентство по страхованию вкладов. У пяти из них («Поволжский», «Стратегия», «Мосэнерго ОПС», «Первый русский пенсионный фонд» и «Родник») выявлены признаки преднамеренного банкротства.

В общей сложности, 34 лопнувших фонда остались должны 112,6 млрд рублей. Однако большая их часть — «низкого качества», то есть вернуть деньги от них будет невозможно. Сгорело пенсионным пламенем

«По существующему закону, АСВ может компенсировать застрахованным лицам и участникам обанкротившихся пенсионных фондов только базовую сумму — то есть те отчисления и взносы, которые вносились работодателями и самими клиентами НПФ. К сожалению, компенсация не распространяется на инвестиционный доход — который в самом деле утрачен», — сказал он «Ридусу». История эта грустная, хотя уже не первая в этом роде, говорит замдиректора Института социального анализа и прогнозирования Юрий Горлин.

Хотя для какой-то части вкладчиков из пострадавших 2,2 миллионов эта ситуация может оказаться даже выгодной — это касается тех НПФ, которые показали отрицательный результат — для прочих будущих пенсионеров каких-то юридических или экономических способов вернуть накопления не существует.

Но даже тот основной капитал, который АСВ должен восстановить участникам НПФ, сами частные лица на руки не получат, предупреждает эксперт: «Эти деньги будут переведены на счета других пенсионных фондов или государственных управляющих компаний».

Почему выбранные АСВ пенсионные фонды должны оказаться более надежными, чем те, в отношении которых Агентство ведет процедуру ликвидации, сказать невозможно — весь этот круговорот пенсионных денег больше всего напоминает сказку про белого бычка. Без пенсии виноватые

Хуже того, крах трех с половиной десятков НПФов ударит в том числе и по тем гражданам, которые никогда не были их вкладчиками, и вот почему.

Чтобы перевложить даже эти средства, АСВ должно будет «бить челом» Центральному Банку, поскольку собственных средств в таких объемах у Агентства нет. ЦБ, конечно же, покроет запрос, но сделает это за счет дополнительной эмиссии — то есть подтолкнув инфляцию, которую он так истово «таргетирует» многие годы. И это коснется всех граждан России без исключения, в том числе и тех, кому до пенсии — как до обратной стороны Луны.

При всей трагичности ситуации, участники НПФов оказываются все же в лучшем положении, чем-то, в каком оказываются паевые инвесторы в жилищное строительство, чьи застройщики ушли (или сбежали) с рынка.

Если застройщик обанкротился или сбежал, то с него взятки гладки. Обманутые дольщики могут устраивать митинги, «давить властям на уши», но радикального инструмента возврата денег в таких случаях, боюсь, не существует. А здесь хотя бы какие-то деньги будут возвращены — пусть не на руки, но на пенсионные счета. Такая лодка меда в бочку дегтя, если кому-то от этого станет слаще.