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Шенгенские визы подорожают
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Шенгенские визы подорожают 

Lenta.ru 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Еврокомиссия объявила о возможном внесении поправок в визовое законодательство Европейского Союза и подорожании Шенгенской визы. Об этом сообщается на сайте организации.
Цель реформы — упрощение въезда для людей, не имеющих гражданства ЕС.
«Предлагаемая нами реформа сделает процедуру получения виз для законопослушных путешественников легче и быстрее. В то же время улучшение стандартов безопасности поможет лучше выявлять и останавливать тех, кто таковыми не являются», — прокомментировал комиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос.
Размер консульского сбора планируется увеличить до 80 евро из-за увеличения расходов в связи с ужесточением стандартов безопасности. Сейчас для граждан России он определен отдельным соглашением с Европейским союзом и составляет 35 евро. Будет ли увеличен сбор для россиян, не сообщается.
Предельный срок выдачи шенгенских виз сократится с 15 до 10 дней, при этом заявку на визу можно будет подавать за полгода до планируемой поездки (в настоящее время максимальный срок — за три месяца до поездки). Заполнить документы и подать заявку можно будет в электронном виде.
Европейский Союз также рассматривает возможность выдачи кратковременных виз на границе, но они будут действовать только в стране въезда. Часто путешествующим иностранцам ЕС предполагает ускорить получение долгосрочных многократных виз на срок от 1 года до 5 лет.
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