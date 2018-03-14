Какие предпринимательские риски нельзя застраховать?

«Некоторые предпринимательские риски, к сожалению, невозможно застраховать в соответствии с требованиями закона, — отмечает Ольга Бушуева, директора филиала Группы Ренессанс страхование в Волгограде. — Например, нельзя оформить договор от потери прибыли в результате неисполнения контрагентом своих обязательств. Это договорная ответственность, а такую ответственность можно застраховать только тогда, когда такое страхование, в виде исключения, предусмотрено законом (ст. 932 ГК).

Чаще всего на практике заключают договоры страхования от потери прибыли в результате перерыва в производстве. В случае остановки производства по каким-то катастрофическим причинам, например, из-за пожара или поломки оборудования, предприятие лишается прибыли, которую могло бы получать. Страхование от потери прибыли в результате перерыва в производстве возмещает такую потерю прибыли.

При этом следует учесть, что этот договор страхования фактически — расширение страхования имущества предприятий. Заключить его можно только при соответствующей защите имущества. Например, если заключен договор страхования имущества от пожара, то можно заключить договор страхования от потери прибыли в результате перерыва в производстве из-за пожара. Иначе у предприятия просто не будет средств, за счет которых потери прибыли удастся остановить».