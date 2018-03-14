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Богатые заплатят за повышение пенсий военнослужащим
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Богатые заплатят за повышение пенсий военнослужащим 

Украина.ру 14 марта 2018
Фото: Украина.ру
«Мы стоим перед этапом, когда правительство пообещало кому-то сделать жизнь лучше, но не предусмотрело на это ресурс», — заявила изданию Realist эксперт по пенсионным вопросам Реанимационного пакета реформ Галина Третьякова.
Правительство намерено изменить правила взимания единого социального взноса (ЕСВ). Нововведение коснется около 60 тысяч человек, получающих официальную зарплату более 55,8 тысяч гривен. Она привела пример, что сегодня с зарплаты в 1 млн гривен отчисляется всего 12,2 тыс. ЕСВ, которые и пополняют Пенсионный фонд. А если налог будет уплачен со всей суммы, это уже будет 220 тыс. грн.
Министр социальной политики Андрей Рева, видимо помня о своей высокой зарплате, был более осторожен.
«Мы разработали регрессивную шкалу, которая позволит начислять социальные взносы со всей суммы зарплаты», — приводит слова чиновника пресс-служба ведомства.
В Минсоцполитики отмечают, что на повышение пенсий военным необходимо 10 млрд, 5млрд из которых, в случае принятия инициатив, заплатят богатые. А значит поиск необходимых средств будет продолжен.
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