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В Югре за сутки развели на деньги троих жителей Нягани
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В Югре за сутки развели на деньги троих жителей Нягани 

Уральский меридиан 14 марта 2018
Фото: Уральский меридиан
13 марта 2017 года в Нягани от мошенничества с кредитными картами пострадали три человека. По данным пресс-службы ОМВД России по ХМАО в дежурную часть городской полиции за 1 день на мошенничество пожаловались 3 человека.
Первый случай связан с приложением «мобильный банк. У мужчины с карты неожиданно пропали 22 тыс. рублей при этом никаких звонков и сообщений не было. Просто сняли и всё. Пострадавший утверждает, что никому не распространялся о своих личных данных.
Во втором случае для потерпевшего роковую роль сыграл сайт наподобие биржи товаров и услуг. Мужчина попытался арендовать квартиру через объявление и сразу же перечислил деньги человеку назвавшемуся собственником жилья. Таким образом, доверчивый арендатор лишился 4 тыс. 500 рублей.
Ещё одна пострадавшая лишилась 17 тыс. рублей из-за подставных сотрудников банка. Незадолго до телефонного звонка женщина заказала кредитную карту на одном из сайтов. Поэтому женщину не смутил звонок из банка в котором фальшивый специалист сказал, что ей одобрен кредит в 130 тыс. рублей. Злоумышленник объяснил женщине, что кредитную карту она получит только после того, как пополнит счёт. Номер мошенник так же назвал по телефону. Пострадавшая не заметив подвоха последовала рекомендациям преступника и перевела на счёт мошенников 17 тыс. рублей. Стоит ли говорить, что в итоги кредитную карту пострадавшая не получила?
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