ЦБ РФ запустит первые финансовые «магазины на диване» в конце года

Сначала в ней можно будет открыть вклад и купить облигации — возможно, не только федерального займа, но и корпоративные. Позже к этому добавятся полисы ОСАГО, а затем и более сложные продукты — кредиты, индивидуальные инвестиционные счета и так далее.

Об этом рассказали первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов и директор Департамента развития финансовых рынков Банка России Елена Чайковская . Достаточно быстро этой системой станут пользоваться от трети до половины граждан (в первую очередь, поколение Y и Z), предполагает Швецов исходя из доли активных интернет-покупателей и сжавшихся сроков внедрения новых технологий.

Все сделки в среде маркетплейса будут проходить юридически значимую регистрацию в едином реестре транзакций, ее обеспечит (по крайней мере, на этапе прототипа) Национальный расчетный депозитарий. Результат — перечисление денег на счет, покупка полиса, облигаций и так далее — можно будет сразу проверить в личном кабинете. Это поможет преодолеть страх клиентов перед полностью дистанционным обслуживанием (психологически трудно доверить деньги банку, ни разу не посетив его офис) и полностью защитит их права на принципе «поставка против платежа». IT-решение для первой платформы обеспечит Московская биржа , к проекту уже присоединились пять частных банков, средних по размеру, а также два агрегатора ( banki.ru , Fins БКС). Банк России будет устанавливать требования к тому, как агрегаторы оформляют свои витрины, они будут нести ответственность не за сам продукт, а за то, как раскрыта информация о нем, пояснил Швецов на вопрос «РГ».

Число созданных платформ и размещенных на них витрин зависит от частных игроков, подчеркнул Швецов. Все элементы этой системы уже есть, до их интеграции рынок дошел бы и сам, но без регулирования и помощи Банка России в стандартизации интерфейсов на это потребовалось бы больше времени, считает он.

На единой площадке подобрать вклад можно и сейчас, но открыть его все равно придется в отделении конкретного банка. С 1 июля заработает система удаленной идентификации клиентов (по голосу и лицу), которая позволит приобретать финансовые продукты не выходя из дома — биометрическая идентификация потребуется лишь один раз, ее можно пройти в одном из банков. Также в маркетплейсе будут использованы открытые интерфейсы (API) и платформа быстрых платежей, над которыми работает ассоциация «ФинТех» под эгидой Банка России. В осеннюю сессию Госдумы планируется внести законопроекты о маркетплейсе, о регистраторе финансовых транзакций, а также поправки о юридической ответственности ботов-консультантов — исходя из профиля клиента, они должны помочь ему в выборе среди множества предложений, Банк России будет валидировать их модели.

Концепция маркетплейса уравнивает больших и мелких игроков в доступе к клиенту, снижает издержки на каналы дистрибуции, резко повышает значимость характеристик самого продукта в конкурентной борьбе и делает финансовый рынок понятнее для рядового гражданина.