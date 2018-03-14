Железная хватка «Александрии». Лжеврачи загоняют самарцев в долговую кабалу

Сотрудники управления уголовного розыска областного ГУ МВД вместе с бойцами СОБР «Омега» регионального управления Росгвардии нагрянули в офис медицинской клиники «Александрия». Интерес силовиков к этому медучреждению вряд ли можно назвать случайным. Как выяснилось, ее сотрудники навязывали жителям Самары , в большинстве случаев это были пожилые люди, лечение несуществующих болезней. Если пенсионеры не могли оплатить услуги «Александрии», им предлагалось оформить кредит.

Выяснилось, что эта компания работала несколько лет, представлялась то «Александрией», то «Клиникой Современной Медицины», то «Голдой». Схема отъема денег была всегда одинаковая: людей приглашали пройти бесплатную диагностику, а для оформления документов при себе надо было иметь паспорт.

«К этим аферистам попала моя бабушка. После приглашения по телефону сходила на процедуры и ушла в итоге с кредитом в 115 тысяч рублей. Написали претензию клинике, но они ведут себя нагло, смеются в лицо. На бесплатной диагностике бабушке навязывали операцию на венах и говорили, что если не сделает, то ноги ампутируют по частям. В результате диагностики ее заставили купить стельки за две тысячи рублей, чулки за четыре тысячи, приспособление для надевания чулков за пять тысяч и ДНК-тест за 15 тысяч рублей», — рассказала в социальной сети жительница Самары Алёна Смирнова.

В настоящее время полицейские задержали семерых сотрудников клиники.

Сергей Гольдштейн. «Подозреваемые убеждали клиентов в наличии у них опасных заболеваний и необходимости прохождения срочных медицинских процедур. При этом мошенники осознавали, что никакого положительного воздействия на организм оказываемые ими услуги не производят», — пояснил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области

Вернут ли деньги?

Обманутые клиенты медицинских компаний пытаются расторгнуть кредитные договоры в судебном порядке. И кому-то это даже удается. В суд Железнодорожного района Самары обратилась женщина, заключившая договор на оказание процедур на сумму 89 тыс. руб. Из них 66 тыс. были оформлены в кредит под 31% годовых. Позже женщина отказалась от предоставленных услуг и попросила возместить понесенные расходы. Как выяснилось, в договоре не указали фактическую сумму, а также конкретные процедуры и их стоимость.

«Суд принял во внимание заключение специалиста Роспотребнадзора и удовлетворил иск частично. С фирмы в пользу истцы должно быть взыскано 44 тысячи 527 руб., 10 тыс. руб. неустойки, 2 тыс. компенсации морального вреда, штраф в размере 15 тыс. руб. и еще пять тысяч на оплату услуг представителя. Общая сумма — 76 тыс. 527 рублей. Решение суда вступило в законную силу», — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Однако опрошенные «АиФ в Самаре» юристы сошлись во мнении, что вернуть свои деньги потерпевшим будет очень сложно.

«Агрессивная реклама по телефону уже должна насторожить. А когда человек со стороны предлагает взять с собой паспорт, то надо понимать, что скорее всего будут затраты и будут предлагать кредит. Это любому здравомыслящему человеку должно быть понятно, вызывать сомнения и понимание, что скорее всего вам звонят мошенники. Есть ли возможность у обманутых клиентов вернуть деньги? Я бы посоветовал подать в рамках уголовного дела гражданские иски, чтобы признали потерпевшим, а затем была возможность взыскать средства. Но реально получить деньги с юридического лица будет очень проблематично», — говорит медицинский адвокат Дмитрий Айвозян.