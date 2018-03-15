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ВТБ Страхование запускает новый продукт «Управляй клещом»
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ВТБ Страхование запускает новый продукт «Управляй клещом» 

АиФ — Алтай 15 марта 2018
Компания ВТБ Страхование запускает новый страховой продукт «Управляй клещом», который позволяет получить качественную медицинскую помощь при укусе клеща, включая исследование клеща на зараженность инфекциями, экстренную профилактическую иммунизацию, а также стационарное лечение при заболевании клещевым энцефалитом, болезнью Лайма (клещевым боррелиозом).
Клещевой энцефалит — это тяжелое инфекционное заболевание, которое передаётся человеку от энцефалитных клещей.
Олег Меркулов, первый заместитель генерального директора ВТБ Страхование, прокомментировал: «Активное размножение клещей начинается в весенне-летний период. Заразиться опасным заболеванием можно после укуса зараженного клеща во время прогулок по лесу, парку, при посещении мест отдыха на природе. Страхование от клещевого энцефалита уже много лет пользуется большой популярностью. И если раньше основные продажи приходились в основном на Сибирский федеральный округ, то теперь это актуально для жителей практически всех регионов нашей страны. Связано это с всеобщей глобализацией, которая способствует перевозу клещей из региона в регион и даже из-за границы».
Приобрести страховой полис «Управляй клещом» можно от 190 рублей. Цена страхового полиса зависит от срока страхования и возраста. При этом сумма на оплату лечения составляет до 400 000 рублей.
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