Неподвластная времени элегантность — Volkswagen Jetta

Что же это значит — быть взрослым? Прислушиваться к голосу разума чаще, чем к голосу сердца? Всегда действовать продуманно, а не спонтанно? В любой ситуации следовать плану вместо того, чтобы пробовать что-то новое? Может быть. А может, это значит придерживаться золотой середины. Главное — знать, чего ты хочешь. Например, автомобиль, с которым ты всегда будешь двигаться единственной верной дорогой — своей собственной. Автомобиль, который сочетает в себе классику и современность, и потому не подвержен влиянию моды. Позвольте представить: Volkswagen Jetta.

До 31 марта 2018 г., покупая Volkswagen Jetta в «Автоцентр Сити — Каширка», вы получаете максимум преимуществ:

Выгода на Jetta — до 110 000 рублей*Гос. субсидия в размере 10% на уплату первоначального взноса по кредиту по программе «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль»Кредит по программе Volkswagen ГАРАНТ — от 6 900 руб. /мес. !**Индивидуальное предложение при покупке в Трейд-ин + Бонус от Автоцентра Сити — Каширка***

Почему выгодно покупать новые Volkswagen в «Автоцентре Сити — Каширка»:

У нас большой выбор автомобилей в наличииЕсли Вы приобретаете автомобиль по Программе Трейд-Ин, то мы проведем бесплатную диагностику автомобиля и сделаем лучшее ценовое предложение по оценке вашего автомобиля!****Вы региональный клиент?! Мы оплатим дорогу до нашего дилерского центра!Оформление и покупка автомобиля за 1 день.

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"Автоцентр Сити — Каширка"

Официальный дилер Volkswagen

Адрес: Москва , Внешняя сторона МКАД, 23 км * Указанное преимущество достигается при покупке нового автомобиля Volkswagen Jetta в готовой комплектации LIFE (Лайф) 2017г. выпуска в период с 01.03.2018 по 31.03.2018 за счет предоставления специальной цены, а также за счет предоставления скидки за сдачу предыдущего автомобиля в зачет стоимости нового (трейд-ин). Предложение действительно при условии, что сдаваемый в трейд-ин автомобиль был в собственности покупателя не менее 6 месяцев к моменту сдачи. Предложение ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж Volkswagen.

** Ежемесячный платеж — 6 900 руб. означает размер затрат клиента, взявшего кредит по специальной акции «Polo, Jetta Гарант» на покупку нового Jetta Trendline 1.6 (66кВт), ручн. -5, стоимостью 1 029 000 рублей, на срок 36 месяцев, с первоначальным взносом 508 650 рублей (49,43% от стоимости авто), остаточным платежом 411 600 рублей (40% от стоимости авто) и процентной ставкой 9,9% годовых. Указанный расчёт ежемесячного платежа действителен в случае подключения клиента к Программе по организации страхования от несчастных случаев и болезней, а также на случай недобровольной потери работы заемщиков. Страховая сумма не включена в сумму кредита. Информация не является офертой, расчет приблизительный. Полная стоимость кредита и его параметры будут рассчитаны на основе Анкеты, направляемой в Банк для одобрения кредитной заявки. Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) в рамках специальной акции «Polo, Jetta Гарант» для приобретения нового VW Jetta: валюта кредита — рубли РФ ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн руб. при предоставлении полного пакета документов и до 1,2 млн руб. при предоставлении двух документов. Процентная ставка при сроке 12, 18, 24, 30, 36 месяцев (полный пакет документов) — 13,8% годовых, при первоначальном взносе (далее ПВ) от 30% (включительно), процентная ставка (два документа) — 15,2%, при ПВ от 40% (включительно). При условии страхования по программе по организации страхования от несчастных случаев и болезней, а также на случай недобровольной потери работы заемщиков при полном пакете документов ставка снижается на 3,9%, при двух документах ставка снижается на 3,3%. Минимальный размер остаточного платежа составит 20% от стоимости автомобиля; максимальный размер остаточного платежа составит: при сроке 12 месяцев — 55% от стоимости автомобиля, при сроках 18, 24 месяца — 45% от стоимости автомобиля, при сроках 30, 36 месяцев — 40% от стоимости автомобиля. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, сумма страховой премии по которым зависит от перечня страхуемых рисков, выбранной Клиентом программы и суммы кредита. Условия предоставления кредита действительны с 01.03.2018 по 31.03.2018 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru.

*** Подробности уточняйте у менеджеров отдела продаж

**** Специальные цены действительны до 31 марта и достигаются путем предоставления Автоцентром Сити — Каширка дополнительной выгоды клиенту при условии приобретения Jetta по программе утилизации в кредит «VW Credit» ООО «Фольксваген Банк РУС». Предложение не является офертой. Количество автомобилей ограничено. Подробности уточняйте у менеджеров отдела продаж.