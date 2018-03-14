Время покупать

Достижение рекордно низкой инфляции в 2017 году почти не отразилось на потребительском поведении россиян: цены выросли на 2,5 процента, а реальные доходы граждан падают четвертый год подряд. Подобная динамика не добавляет оптимизма: наращивать расходы россиянам по-прежнему трудно — население сохраняет сберегательную модель поведения.

Большинство граждан по-прежнему имеют серьезные опасения за состояние российской экономике. Согласно последним опросам исследовательской компании Nielsen о негативных ожиданиях касательно экономики России , абсолютное большинство респондентов (74 процента) убеждены, что страна переживает экономический кризис. Причем доля тех, кто рассчитывает, что в 2018 году кризис будет преодолен, составляет всего 13 процентов.

Похожая ситуация с оценками личной экономической ситуации: 74 процента опрошенных компанией заявили, что в 2018 году боятся остаться без работы. Аналитики исследовательской конторы отмечают, что доля граждан, которые опасаются за собственное рабочее место, напрямую коррелирует с теми, кто в настоящий момент не видит возможности для осуществления крупной покупки, — 75 процентов.

Подобный негативный фон не может не сказаться на уровне потребления граждан. Реальные доходы населения падают четвертый год подряд: на 1,7 процента в 2017 году, на 5,8 процента в 2016-м, на 3,2 процента в 2015-м и на 0,7 процента по итогам 2014 года. И, хотя инфляция достигла рекордно низкой отметки, денег на руках у граждан не прибавилось — отсюда и сохранение сберегательной модели поведения. Россияне по-прежнему экономят на одежде, еде и развлечениях — о чем заявили 60, 53 и 51 процент опрошенных респондентов соответственно.

Однако не все так пессимистично, подчеркивают в Nielsen, негативная динамика идет на спад — потребителей, которые экономят на еде и повседневных товарах, становится меньше. Параллельно граждане стараются выгоднее покупать товары, из-за чего о росте продаж отчитываются интернет-ретейлеры и площадки в сети. По данным аналитиков исследовательской компании, наиболее популярные товары, приобретаемые в сети, — электроника и одежда, 29 и 22 процента соответственно. Наименьшим спросом у интернет-магазинов пользуются свежие и упакованные продукты питания — 7 и 12 процентов, однако даже в этом сегменте наблюдается рост — 37 процентов респондентов отмечают, что хотели бы перейти на закупку продуктов питания через интернет. Хотя бы раз в минувшем году в интернете совершали покупки 88 процентов опрошенных.

О возвращении оптимизма утверждают Росстат Банк России . Согласно официальной статистике, по итогам 2017 года оборот розничной торговли вырос впервые с 2015 года. Розница выросла на 1,2 процента, до 29,8 триллиона рублей, при этом в начале 2018 года рост продолжился. Банк России ожидает, что позитивная динамика в текущем году сохранится. Правда, в сравнении с падением на 10 процентов в 2015-м и еще на 5 процентов в 2016-м, подобный показатель весьма символический — продажи по-прежнему не вышли на докризисный уровень.

Торговля застыла около нуля. К такому выводу приходят аналитики исследовательского холдинга «Ромир». По итогам февраля они зафиксировали незначительное сокращение повседневных расходов (минус 0,6) в сравнении с праздничным январем. «С учетом короткого 28-дневного месяца можно считать почти нулевой динамикой. В годовом же выражении расходы наших соотечественников в феврале выросли на 1,9 процента, что немного не дотягивает до годовой официальной инфляции в 2,2 процента. Таким образом, реальные, то есть „очищенные“ от инфляции, расходы россиян по итогам февраля оказались на уровне прошлого года», — говорится в докладе «Ромира».

Доля затрат на продукты питания в феврале осталась на уровне января и составила 53 процента в общей корзине расходов на товары повседневного спроса. Средний чек немного подрос относительно январского значения, прибавив 1,3 процента — это говорит о том, что россияне в феврале немного снизили частоту походов в магазины.

Динамика расходов в регионах, по данным холдинга «Ромир», в феврале была разнонаправленной. Урезали свои расходы в основном регионы северо-запада — на 3,9 процента в среднем за февраль. Аналогичная динамика зафиксирована в Приволжском округе (снижена на 2,8 процента) и Центральном федеральном округе (на 1,6 процента). Без изменений динамика расходов оказалась на юге страны, а вот обратная динамика зафиксирована в Сибири и на Урале, где расходы за месяц выросли на 4,9 и 6,3 процента соответственно.

Москве повседневные расходы жителей показали нулевую динамику, а за год они сократились на 4,7 процента. В Санкт-Петербурге картина еще более пессимистичная, чем в целом по соответствующему округу. Так, за месяц расходы жителей Северной столицы сократились на 3,8 процента, а за год их снижение составило 6,6 процента. В остальных городах-миллионниках расходы по итогам февраля не продемонстрировали ярко выраженной динамики, принципиально не изменившись в сравнении с показателями января.

В годовом же выражении расходы жителей мегаполисов сократились на 0,7 процента. В 500-тысячниках в месячной динамике расходы просели на 1,4 процента. Зато в разрезе года они выросли сразу на 7,6 процента. В городах с населением от 100 тысяч до 500 тысяч расходы жителей за месяц не изменились, а по итогам года выросли на 5,8 процента. Наиболее перспективной социальной группой для торговли представляется кластер населения с низкими доходами — именно они по итогам февраля нарастили расходы на 5,2 процента. А вот группы населения со средними и крупными доходами, наоборот, в феврале свои расходы сократили на 1,8 и 1,3 процента соответственно. А вот годовая динамика демонстрирует разнонаправленность: низкодоходные граждане за год расходов не изменили, россияне со средними доходами за год увеличили свои траты на 4,8 процента, а вот богатые граждане, наоборот, 2017 год провели скупо, сократив свои расходы в среднем на 2 процента.

На изменение потребительских возможностей и предпочтений обратили внимание и аналитики Nielsen, которые отмечают, что розничные сети адаптируются под новые экономические реалии — наращивают присутствие в регионах и снижают долю традиционной торговли, наращивая продажи через интернет. Перспективы развития российского рынка ретейла можно будет обсудить на всероссийском FMCG & RETAIL TRADE MARKETING FORUM 2018, который пройдет в Москве 22 и 23 марта. На форуме выступят руководители ведущих российских компаний в сфере торговли, авторитетные эксперты и специалисты отрасли.