Раскрыты схемы мошенничества с вкладами

АСВ раскрыло схемы мошенничества с вкладами

Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) раскрыла схемы мошенничества банков с вкладами — это сокрытие вкладов в балансе, дробление вкладов и фиктивные счета для получения страховых выплат.

АСВ в 2017 г. выявило "забалансовые" вклады на 11 млрд руб. Эти деньги не были учтены в балансе санируемых банков. Часть из них — 7,9 млрд руб. — АСВ вернуло вкладчикам.

"В ходе подготовки и проведения страховых выплат агентством также выявлялись случаи мошенничества с использованием так называемого "забалансового" учета, при котором информация о реально принятых вкладах граждан в официальном бухгалтерском учете банка не отражалась либо вносилась в учет непосредственно перед отзывом у банка лицензии", — отмечается в отчете АСВ. Сумма "забалансовых" вкладов в санируемых банках в 2017 г. снизилась в 5 раз до 11 млрд руб. по сравнению с 2016 г.

Банкиры не брезгуют и подделкой отчетности для получения страховых выплат.

В результате выявления в 2017 г. 1,450 тыс. фиктивных вкладов предотвращено нанесение ущерба фонду на сумму более 1,5 млрд руб.

Эти действия банкиров уголовно наказуемые и Банк России и АСВ направили информацию о мошенничестве в правоохранительные органы.

Еще один вид мошенничества — "дробление вкладов". Перед санацией руководство банков и их партнерские фирмы через переводы на новые счета уменьшали сумму вкладов до страхового возмещения (1,4 млн руб.).

АСВ по каждому страховому случаю проводила анализ операций по вкладам для выявления фиктивных вкладов для получения страховых выплат.

В 23 банках выявлено 4,920 тыс. случаев искусственного формирования обязательств по вкладам — в документы бухгалтерского учета банка вносились технические записи о зачислении средств на счета физических лиц с целью неправомерного получения ими страхового возмещения на общую сумму 4,5 млрд руб.

В данные учета банков вносились технические записи о якобы совершенных операциях по переводу средств со счетов юридических лиц на счета физических лиц или со счетов физических лиц, денежные средства на которых превышали предусмотренную законом о страховании вкладов максимальную сумму страхового возмещения, на счета других физических лиц.

То есть совершались так называемые операции по "дроблению" вкладов — уменьшению их сумма для получения страхового возмещения АСВ в пределах 1,4 млн руб.

Эти действия аналогичны по составу страховому мошенничеству.

Количество таких операций по сравнению с 2016 г. уменьшилось вдвое, а объем переведенных средств снизился в 2,8 раза. Искусственно сформированные обязательства фонда по вкладам исключались из расчета страхового возмещения.

В целях предотвращения неправомерных выплат все вклады, имеющие признаки искусственного формирования ("дробления") или фальсификации ("фиктивные вклады"), а также не отраженные в автоматизированных банковских системах (АБС), не включались назначенной Банком России временной администрацией в реестр обязательств перед вкладчиками, по которому осуществлялись выплаты.

Восстановление в учете "забалансовых" обязательств банка и принятие решений по претензиям лиц, не согласных с размером возмещения, осуществлялись на основании представляемых ими подтверждающих документов, а также документов и сведений, обнаруженных в банке, либо на основании решений суда или информации, полученной от следственных органов.

АСВ вернуло деньги вкладчикам Восстановление прав на "забалансовые" вклады во внесудебном порядке проводилось АСВ на основе индивидуального анализа информации по каждому вкладчику, полученной не менее чем из двух независимых источников.

Одним из таких источников во всех случаях являлись представляемые вкладчиком подтверждающие документы (договоры банковского вклада (счета), выписки по банковским счетам, приходные кассовые ордера, иные расчетные документы).

В качестве других источников могли использоваться любые учетные данные и документы, переданные бывшим руководством банка либо обнаруженные в банке временной администрацией (фрагменты различных АБС и баз данных или первичные документы, подтверждающие операции по банковским вкладам (счетам)).

Кроме того, использовались данные официальных тестовых реестров, ранее представленных в Банк России, а также данные платежных систем и систем дистанционного банковского обслуживания.

С начала 2017 г. агентством по заявлениям 13,1 тыс. вкладчиков восстановлены в учете и включены в страховые выплаты "забалансовые" обязательства перед ними (в том числе по ранее наступившим страховым случаям) на общую сумму более 7,9 млрд руб. Восстановление прав свыше 99% указанных вкладчиков осуществлено во внесудебном порядке.