От взноса до вычета. Что предпринимателям надо знать об изменении в законах

От представителей малого и среднего бизнеса приходит много вопросов о законных способах снижения налогов, работы с онлайн-кассами и т. п. Сегодня на них отвечает начальник отдела по работе с налогоплательщиками Управления ФНС России по Пермскому краю Сергей Мехоношин.

Кто получит льготы?

Предприниматели, у которых есть наёмные работники, должны выступать агентом по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и оплачивать страховые взносы и другие платежи за своего работника. Малому бизнесу для этого надо специально нанимать бухгалтера, а это дополнительные расходы. Поэтому многие платят «серую» зар­плату. Как-то работают над решением этого вопроса в правительстве?

«По Налоговому кодексу все российские организации и индивидуальные предприниматели, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, обязаны заплатить сумму налога, т. е. выполнить функ­ции налогового агента. Этот пункт касается всех доходов налогоплательщика, полученных от предпринимателя.

Налоговые органы контролируют соблюдение законодательства о налогах и сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов. Но у ФНС России нет права предлагать законодательные инициативы или самостоятельно вносить предложения по изменению действующего законодательства о налогах и сборах. Этим занимается Министерство финансов России ».

Начиная с 1 января 2018 г. фиксированные взносы не будут привязаны к размеру МРОТ. Как будет устанавливаться размер этих взносов?

«Да, всё верно. Если величина дохода плательщика за расчётный период не превышает 300 тысяч рублей, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование уплачиваются плательщиками, не производящими выплаты, в фиксированном размере 26 545 рублей за расчётный период 2018 года, 29 354 рублей — за расчётный период 2019 года, 32 448 рублей — за расчётный период 2020 года.

Если величина дохода плательщика превышает 300 тысяч рублей, дополнительно к фиксированному платежу надо заплатить 1% с суммы превышения дохода.

При этом размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за расчётный период не может превышать восьмикратного фиксированного размера.

А взносы на обязательное медицинское страхование уплачиваются плательщиками, не производящими выплаты, в фиксированном размере 5840 рублей за расчётный период 2018 года, 6884 рублей — за расчётный период 2019 года и 8426 рублей — за расчётный период 2020 года».

Как сделать расчёт?

В прошлом году говорили, что в крае хотят ввести льготы по налогам для малого и среднего бизнеса. В итоге что-то предпримут? Или всё осталось на уровне разговоров?

«С этого года доходы ТСЖ, товариществ собственников недвижимости, управляющих организаций и некоторых других товариществ и кооперативов, полученные от собственников (пользователей) недвижимости в оплату коммунальных услуг, оказанных сторонними организациями, не облагаются при применении упрощённой системы налогообложения.

Также с 1 января действуют региональные изменения. Расширился перечень видов деятельности, в отношении которых индивидуальными предпринимателями может применяться патентная система налогообложения (ПСН) на территории края».

Будет ли налоговый вычет на покупку онлайн-касс для индивидуальных предпринимателей на ПСН и единый налог на вменённый доход для отдель­ных видов деятельности (ЕНВД)?

«С 1 января 2018 года сумму налога, исчисленную при применении ЕНВД и ПСН, можно уменьшить на расходы по приобретению онлайн-касс в размере не более 18 тысяч рублей на каждый экземпляр контрольно-кассовой техники (ККТ).

Индивидуальные предприниматели вправе уменьшить сумму ЕНВД при условии регистрации ККТ в налоговых органах с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года, если иное не предусмотрено абзацем вторым п. 2.2 ст. 346.32 Налогового кодекса.

Для этого надо направить в налоговую декларацию и пояснительную записку с обязательным указанием в ней реквизитов по каждому экземпляру ККТ, в отношении которого применяется вычет:

— наименование модели ККТ;

— заводской номер модели ККТ;

— регистрационный номер ККТ, присвоенный налоговым органом;

— дату регистрации ККТ в налоговом органе;

— сумму расходов по приобретению экземпляра ККТ, уменьшающую ЕНВД (сумма расходов на один экземпляр ККТ не может превышать 18 тысяч рублей);

— общую сумму расходов по приобретению ККТ, уменьшающую общую сумму ЕНВД, подлежащую уплате в бюджет за налоговый период».

Знаю, что одна компания может работать на нескольких налоговых режимах. Например, ПСН на сдачу жилья и общую систему налогообложения (ОСН) на продажу пива. Как налоговая относится к таким смешанным компаниям?

«В Налоговом кодексе нет запрета на совмещение применения индивидуальными предпринимателями ПСН с иными режимами налогообложения.

Налогоплательщик ПСН должен вести учёт доходов, полученных в связи с осуществлением данного вида предпринимательской деятельности, в книге учёта доходов индивидуального предпринимателя, применяющего ПСН, форма и порядок заполнения которой утверждены приказом Минфина.

Если индивидуальный предприниматель применяет ПСН и занимается другими видами предпринимательской деятельности, в отношении которых им применяется иной режим налогообложения, он обязан вести учёт имущества, обязательств и хозяйственных операций в соответствии с порядком, установленным соответствующим режимом налогообложения».

Какие ограничения?

Есть ли ограничения для предпринимателей, которые хотят перейти на упрощённую систему налогообложения (УСН)?

«Переход к УСН или возврат к иным режимам налогообложения — добровольное дело.

Вновь зарегистрированный индивидуальный предприниматель вправе уведомить о переходе на УСН не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учёт в налоговом органе. В этом случае предприниматель признаётся налого­плательщиком, применяющим УСН, с даты постановки его на учёт в налоговом органе, указанной в свидетельстве о постановке на учёт.

Те, кто хотят перейти на УСН со следующего года, уведомляют об этом налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя не позднее 31 декабря года, предшествующего году, начиная с которого они переходят на УСН.

Предприниматель, который пропустил срок подачи уведомления, лишается права применять УСН до начала следующего года.

П. 3 ст. 346.12 Налогового кодекса определяет перечень налогоплательщиков, которые не вправе применять УСН.

Ограничений по размеру доходов для индивидуальных предпринимателей при переходе на УСН нет. Но если по итогам отчётного (налогового) периода доходы налогоплательщика превысили 150 миллионов рублей, такой налогоплательщик считается утратившим право на применение УСН с начала того квартала, в котором допущены указанное превышение и (или) несоответствие указанным требованиям».

Коснутся ли налоговые изменения так называемых самозанятых — тех, кто работает репетиторами или гувернантками?

«Люди, которые не являются предпринимателями, освобождаются от обложения налогом на доходы в виде выплат (вознаграждений), полученных в 2017-2018 гг. за оказание услуг по присмотру и уходу за детьми; больными лицами; лицами, достигшими возраста 80 лет; по репетиторству; по уборке жилых помещений; ведению домашнего хозяйства.

Но эти люди обязаны уведомить налоговые органы об осуществлении деятельности по оказанию услуг другому физическому лицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд. Эти выплаты освобождаются от обложения страховыми взносами».

При поддержке Министерства финансов Пермского края