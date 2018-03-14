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Иностранным покупателям жилья в Испании вернут потерянные депозиты
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Иностранным покупателям жилья в Испании вернут потерянные депозиты 

Prian.ru 14 марта 2018
Фото: Prian.ru
Постановление Верховного Суда Испании в 2015 году наконец-то дает результаты. Согласно ему, финансовые учреждения обязаны вернуть депозиты, размещенные у них для покупки недвижимости. Иностранные покупатели, особенно из Ирландии, сделали большие вклады, чтобы купить жилую недвижимость на стадии строительства в этот период. Но так как рынок рухнул в 2008 году, многих застройщиков объявили банкротами, сообщает Global Property Guide.
По закону застройщики обязаны класть депозиты на защищенный банковский счет и предоставить банковскую гарантию. Но поскольку девелоперы были объявлены банкротами, банки не могут вернуть депозиты покупателям. Почти 60 000 ирландцев потеряли вклады во время испанского бума, при этом не получив собственность, в которую инвестировали.
В 2015 году Верховный Суд Испании постановил, что банки должны вернуть депозиты. Но не автоматически, а через подачу иска потерпевшим лицом. Несколько юридических фирм страны недавно сообщили о выигранных в пользу иностранных граждан делах по возвращению вкладов.
Между тем, интерес иностранных покупателей к испанскому рынку недвижимости продолжает расти, по данным испанской Ассоциации земельного регистра. Из 111 921 сделки в последнем квартале 2017 года 15 266 были заключены с иностранными покупателями. Зарубежный спрос вырос на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
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