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Зарплаты преподавателей выросли
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В Минобрнауки рассказали о росте зарплат преподавателей вузов 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Средняя зарплата преподавателей вузов за год возросла на 8,7 тысяч рублей, следует из материалов презентации к докладу главы Минобрнауки Ольги Васильевой в среду на расширенной коллегии министерства.
Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что согласно исследованию профсоюза "Университетская солидарность" администрации вузов выполняют майские указы лишь формально, а средняя зарплата не дотягивает до установленных показателей.
"Уровень среднемесячной заработной платы в общем, профессиональном, высшем и дополнительном образовании поэтапно повышался", — сказала Васильева на коллегии ведомства.
Так, согласно материалам, в абсолютных значениях размер средней заработной платы для педагогов высшего образования увеличился в 2017 году в сравнении с 2016 годом на 8,7 тысяч рублей. Увеличение зарплат педагогов в общем образовании составило 1,6 тысяч рублей, в дополнительном образовании детей — 4,2 тысячи рублей, в профессиональном образовании — 2,4 тысячи рублей.
Министр в своем выступлении также отметила, что при реализации "майских" указов Минобрнауки выявили наиболее проблемные участки, сформировали механизмы оперативного решения задач, отработали инструменты взаимодействия со всеми участниками реализации указов президента.
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