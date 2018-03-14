Зарплаты преподавателей выросли

В Минобрнауки рассказали о росте зарплат преподавателей вузов

Средняя зарплата преподавателей вузов за год возросла на 8,7 тысяч рублей, следует из материалов презентации к докладу главы Минобрнауки Ольги Васильевой в среду на расширенной коллегии министерства.

"Уровень среднемесячной заработной платы в общем, профессиональном, высшем и дополнительном образовании поэтапно повышался", — сказала Васильева на коллегии ведомства. Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что согласно исследованию профсоюза "Университетская солидарность" администрации вузов выполняют майские указы лишь формально, а средняя зарплата не дотягивает до установленных показателей.

Так, согласно материалам, в абсолютных значениях размер средней заработной платы для педагогов высшего образования увеличился в 2017 году в сравнении с 2016 годом на 8,7 тысяч рублей. Увеличение зарплат педагогов в общем образовании составило 1,6 тысяч рублей, в дополнительном образовании детей — 4,2 тысячи рублей, в профессиональном образовании — 2,4 тысячи рублей.

Министр в своем выступлении также отметила, что при реализации "майских" указов Минобрнауки выявили наиболее проблемные участки, сформировали механизмы оперативного решения задач, отработали инструменты взаимодействия со всеми участниками реализации указов президента.