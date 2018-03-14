Более 63 тысяч приморцев оформили региональную доплату к пенсии

С начала года более 63 тысяч приморцев, стали получателями региональной доплаты к пенсии. Это граждане, чья пенсия ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного в размере 9 151 рубля.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, на эту меру социальной поддержки направлено почти 112 миллионов рублей из краевого и 165 миллионов из федерального бюджетов.

«Расходы консолидированного бюджета на эту выплату в 2018 году составят более 1,7 миллиардов рублей. Почти 1 миллиард рублей предоставляет федеральный бюджет. Остальные средства — краевые», — информируют специалисты.

Региональная доплата выплачивается неработающим пенсионерам, ежемесячный доход которых ниже установленного в регионе прожиточного минимума. Разница между ним и фактическим обеспечением человека и составляет доплату.

При подсчете общей суммы материального обеспечения учитываются все выплаты, которые пенсионер получает из краевого или федерального бюджета: пенсия, дополнительное материальное (социальное) обеспечение, ежемесячная денежная выплата, включая стоимость набора социальных услуг, меры соцподдержки по оплате жилья и коммунальных услуг.

Директор департамента Лилия Лаврентьева напоминает: региональная доплата к пенсии полагается не только пожилым людям.

«Кроме тех, кто на заслуженном отдыхе, в списках получателей дети, потерявшие родителей, инвалиды детства и те, кто лишился здоровья, не успев заработать необходимый стаж для более высокого размера пенсии», — отмечает глава ведомства.

«Государство выделяет значительные средства на поддержку пожилых приморцев. Задача каждого сотрудника органов социальной защиты в том, чтобы все социальные выплаты доходили до пенсионеров вовремя и в полном объеме», — подчеркивает он.