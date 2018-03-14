На Урале утвердили цены на услуги ЖКХ на 2018 год

Согласно документу, в Екатеринбурге в отопительный период он составит 4 487 рублей в месяц для одиноко проживающих горожан. На одного члена семьи, состоящей из двух человек, придётся 3 450, из трёх — 3 302 рублей.

Иные суммы ожидают жителей столицы Урала в межотопительный период. Для одиноко проживающих сумма стандарта на услуги ЖКХ составила 2 558 рублей в месяц, на члена семьи из двух человек — 2 135, из трёх — 2 074 рубля.

Стоит отметить, что для каждого из 89 районов Свердловской области рассчитан свой стандарт, порой они очень разнятся. С суммами по каждому муниципалитету можно ознакомиться здесь.