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На Урале утвердили цены на услуги ЖКХ на 2018 год
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На Урале утвердили цены на услуги ЖКХ на 2018 год 

АиФ Урал 14 марта 2018
Фото: АиФ Урал
Правительство Свердловской области утвердило стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2018 год, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».
Согласно документу, в Екатеринбурге в отопительный период он составит 4 487 рублей в месяц для одиноко проживающих горожан. На одного члена семьи, состоящей из двух человек, придётся 3 450, из трёх — 3 302 рублей.
Иные суммы ожидают жителей столицы Урала в межотопительный период. Для одиноко проживающих сумма стандарта на услуги ЖКХ составила 2 558 рублей в месяц, на члена семьи из двух человек — 2 135, из трёх — 2 074 рубля.
Стоит отметить, что для каждого из 89 районов Свердловской области рассчитан свой стандарт, порой они очень разнятся. С суммами по каждому муниципалитету можно ознакомиться здесь.
Напомним также, что региональный стандарт ежемесячной стоимости жилищно-коммунальных услуг — это установленная в каждом субъекте РФ средняя величина потребления электроэнергии, воды, газа, тепла. Он пересчитывается каждый год и используется при определении прав граждан на субсидии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и расчете их размеров.
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