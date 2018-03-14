Дом достроим. У обманутых дольщиков Югры появилась надежда

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Один из самых проблемных объектов округа — жилой дом в Лангепасе , строящийся компанией СНП-68. По данным окружной прокуратуры, руководитель фирмы похитил 11 миллионов рублей — средства, вложенные жителями города в строительство квартир. В итоге дом не достроен, а многие дольщики, взявшие ипотеку, вынуждены выплачивать ее и жить при этом в съемном жилье.

«Наша двухкомнатная квартира стоит 2 606 000 руб! Для молодой семьи это не маленькие деньги. Мы ещё до рождения ребёнка должны были заехать в свою квартиру! А сейчас вынуждены ещё с маленьким ребёнком скитаться по съемным квартирам», — пишет в социальных сетях жительница Лангепаса.

Но на прошлой неделе появилась новость, что недостроенный дом передадут другой компании. Речь идёт о застройщике ООО «ЗССК».

«Представители компании выразили намерение завершить строительство. Теперь дольщики должны сверить свои договорные отношения с СНП-68, которые касаются предоставления квартир, их отделки. В свою очередь, «ЗССК» проверяет проектно-сметную документацию, формирует объем по завершению строительства. А муниципалитет готовит специальные предложения по снижению арендной нагрузки для застройщика. По планам — дом будет введен уже в этом году», — прокомментировал ситуацию первый заместитель главы региона Дмитрий Шаповал

В течение марта новый подрядчик сверит все масштабы завершения начатого строительства и учтет абсолютно все претензии от дольщиков, в их числе вопросы по установке вентиляционных систем и общей технической характеристике. План работ предоставят муниципальным властям в ближайшее время.

По словам Шаповала, сейчас по проблемному дому ведутся процедуры банкротства и конкурсного управления (суд перенесен на 28 марта), но этот факт не мешает новому застройщику приступить к формированию документов для завершения строительства.

Ипотека станет легче

Кроме того, правительство региона договорилось с двумя банками — «Открытие» и «Сбербанк» по изменению ипотечных платежей.

«Те семьи, которые не проживают в жилье и были обмануты застройщиками, но исправно платят ипотеку, могут прийти в банк и снизить свой ежемесячный платеж до того момента, пока не заселятся в квартиру», — сообщил замгубернатора.

Теперь такие дольщики смогут платить лишь 10% от ежемесячного платежа, правда, когда дома все-таки достроят, им придется выплатить остальную сумму. Но банки обещают предложить новые условия кредитования, в том числе смогут продлить ипотечный контракт на несколько лет.

Кроме того, те кредиты, которые были взяты пару лет назад, на менее выгодных условиях, можно будет рефинансировать под новые условия. Также обманутым дольщикам простят штрафы, связанные с задержкой оплаты кредита по еще несданному жилью.