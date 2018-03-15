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Налоговики рассказали, какие отчеты РСВ придется пересдать
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Налоговики рассказали, какие отчеты РСВ придется пересдать 

Время бухгалтера 15 марта 2018
Фото: ИА Гарант
В своем письме ФНС дает пояснения, что делать налогоплательщику, если РСВ уже сдан, а по суммам страховых выплат из ФСС пришел отказ в их зачете.
Налоговики сообщают, что базу для расчета страховых взносов определять необходимо в конце каждого месяца. Она включает выплаты сотрудникам, предусмотренные НК РФ, нарастающим итогом с начала расчетного периода.
Вознаграждения, которые берутся в расчет при определении взносов на страхование от ВНиМ, отражаются в приложении 2 к разделу 1 формы РСВ. Выплаты в рамках социального обеспечения регулируются Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ. При нарушении этого порядка, в отсутствии подтверждающих документов или некорректном их заполнении сотрудники ФСС вправе принять решение об отказе в зачете таких затрат страхователя.
Получив такое решение, необходимо скорректировать данные учета, как в части сумм страховых выплат так и в части вознаграждений, так как не зачтённые ФСС выплаты в соответствии с НК РФ облагаются взносами.
При этом если РСВ, содержащий неисправленные сведения уже представлен в ФНС, необходимо подать его уточненный вариант.
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