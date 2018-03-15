Налоговики рассказали, какие отчеты РСВ придется пересдать

В своем письме ФНС дает пояснения, что делать налогоплательщику, если РСВ уже сдан, а по суммам страховых выплат из ФСС пришел отказ в их зачете.

Налоговики сообщают, что базу для расчета страховых взносов определять необходимо в конце каждого месяца. Она включает выплаты сотрудникам, предусмотренные НК РФ , нарастающим итогом с начала расчетного периода.

Вознаграждения, которые берутся в расчет при определении взносов на страхование от ВНиМ, отражаются в приложении 2 к разделу 1 формы РСВ. Выплаты в рамках социального обеспечения регулируются Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ. При нарушении этого порядка, в отсутствии подтверждающих документов или некорректном их заполнении сотрудники ФСС вправе принять решение об отказе в зачете таких затрат страхователя.

Получив такое решение, необходимо скорректировать данные учета, как в части сумм страховых выплат так и в части вознаграждений, так как не зачтённые ФСС выплаты в соответствии с НК РФ облагаются взносами.

При этом если РСВ, содержащий неисправленные сведения уже представлен в ФНС, необходимо подать его уточненный вариант.