Россияне стали чаще брать кредит на жилье с обременением

Все чаще при необходимости продажи заложенной по ипотеке квартиры в рамках урегулирования задолженности банки стали обращаться к коллекторским агентствам. Речь идет о добровольной реализации залога при невозможности обслуживания ипотечного кредита, пишет «Коммерсант». По словам гендиректора агентства «КИТ Финанс Капитал» (занимает более 50% рынка взыскания задолженности по ипотеке) Дениса Аксенова, ранее кредиторы предпочитали проводить процедуру взыскания сами, без привлечения третьих лиц. «Смещение интереса в сторону коллекторских агентств вызвано принятием профильного федерального закона, ростом объема кредитных портфелей и вызреванием проблемного портфеля», — уточняет он. Как пояснил гендиректор агентства ЭОС Антон Дмитраков , коллектор выступает фактически посредником в проведении сделки — проводит переговоры с должником, помогает найти нового покупателя, контролирует поступление средств и погашение задолженности.

Ипотечные кредиты — самые низкорисковые на рынке, поскольку обеспечены залогом. По данным Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, совокупный ипотечный портфель по итогам 2017 года составил 5,34 трлн руб., из которых 2,19% просрочены на срок более 90 дней. Таким образом, на проблемную ипотеку приходится 116,9 млрд руб. В большинстве случаев банки стараются провести процедуру реструктуризации просроченной ссуды, предоставляя должнику рассрочку, увеличивая срок кредита и т. д.

Однако иногда, даже с такими послаблениями, заемщик не может справиться со значительными платежами по ипотеке, тогда задолженность погашается посредством реализации заложенной квартиры. Должник может согласиться на добровольную реализацию объекта залога, либо ее проведут в рамках судебных процедур взыскания задолженности.

По словам Д. Аксенова, при добровольной реализации залога заемщик продает квартиру по цене, превышающей цену, которая будет назначена при реализации квартиры на торгах после судебного решения. «Зачастую коллекторские агентства выступают не только консультантами и своеобразным гарантом юридической чистоты сделки, но и могут содействовать в привлечении ипотеки для покупки недвижимости как для бывшего заемщика, так и для покупателя», — отмечает он. По итогам 2017 года количество залоговых квартир, купленных с привлечением нового ипотечного кредита, выросло в 2,4 раза по сравнению с 2016 годом и достигло 20% в общем объеме реализованных квартир.

Работа с ипотечными квартирами довольно трудоемкий, но выгодный процесс. По словам А. Дмитракова, несмотря на высокий средний размер долга по ипотеке, банки передают на взыскание коллекторам наиболее сложные ипотечные кредиты, работа с которыми требует много времени и денежных затрат. «Агентское вознаграждение коллектора за взыскание ипотечного долга может достигать 40% от его размера», — говорит А. Дмитраков.

Впрочем, афишировать привлечение коллекторов к реализации залогов по ипотеке банки не спешат. Несмотря на то что закон о взыскании долгов физлиц дал коллекторам официальный статус и регулятора, крупные банки предпочитают справляться с такими деликатными вопросами самостоятельно.