В какие сроки необходимо отчитываться о доходах от аренды?

Информацию о доходах за 2017 год необходимо предоставить до 3 мая 2018 года.

«Доходы, полученные от сдачи в аренду квартир и домов, обязательно облагаются налогом, — уточняют в пресс-службе мэрии Волгограда . — Поэтому каждый арендодатель обязан сообщать данные о доходах. Уже более двух тысяч жителей областного центра предоставили декларации по сдаче в аренду собственного имущества».

В мэрии напомнили — предоставить данные о доходах за 2017 год можно до 3 мая 2018 года, а срок уплаты налога за этот же период — до 16 июля этого же года. Нарушение подачи данных может привести к налоговой, административной, а в некоторых случаях и уголовной ответственности.

Получить консультацию по отчетности о сдаче жилья в наём можно с 08.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30 в будние дни по телефону (8442) 30-13-79.