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В Первомайском районе Владивостока прошёл рейд по нелегальным арендам жилья
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В Первомайском районе Владивостока прошёл рейд по нелегальным арендам жилья 

АиФ-Владивосток 14 марта 2018
Фото: АиФ-Владивосток
Проверяли квартиры Владивостока представители налоговой инспекции, управления финансов мэрии, участковый и журналисты. Цель рейда — напомнить собственникам недвижимости о необходимости платить налоги с полученных доходов.
Нарушителей найти несложно — читай объявления в газетах, Интернете. Есть риелторские компании, с которыми сотрудничают налоговые органы. А ещё — бдительные граждане, которые беспокоятся, если в соседней квартире проживают незнакомые лица. За время проводимой кампании, которая стартовала в ноябре 2013 года, в городе выявлено порядка 1033 квартир, сдаваемых в аренду.
— Все такие обращения мы обязательно отрабатываем, — рассказала старший госинспектор отдела работы с налогоплательщиками Наталья Храмцова. — Если гражданин сдаёт квартиру и при этом не платит налог на полученный доход, мы привлекаем его к его уплате. Нарушителей становится меньше. В этом году декларацию о доходах необходимо представить до 3 мая, оплатить налоги — не позднее 16 июля.
Активная работа по легализации рынка аренды жилья, выявлению лиц, осуществляющих сдачу квартир в наём, и привлечению их к уплате налога с доходов идёт по поручению главы города Виталия Веркеенко. Налог на доходы физических лиц — важный источник пополнения городского бюджета, он идёт на ремонт дорог, строительство детсадов и домов, благоустройство и озеленение, на другие необходимые Владивостоку нужды.
Существует два основных способа его оплаты. Первый — подача налоговой декларации по итогам года и оплата налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13%. За непредставление налоговой декларации и неуплату налога предусмотрен штраф до 40% от суммы неуплаченного налога.
Второй способ — приобрести патент на сдачу жилых помещений в аренду. Необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, и приобрести патент. Например, его стоимость при площади жилого помещения до 50 кв. м — составляет 9 000 руб. в год плюс взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование.
КСТАТИ
Во Владивостоке работает телефон доверия 222-73-40, по которому можно сообщить о сдаче в аренду квартир. Жалобу проверят правоохранительные и налоговые органы.
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