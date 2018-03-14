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21 марта в «АиФ» обсудят тенденции ипотечного кредитования
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21 марта в «АиФ» обсудят тенденции ипотечного кредитования 

АиФ-Новосибирск 14 марта 2018
Фото: АиФ-Новосибирск
Не смотря на то, что строительный рынок богат на предложения недвижимости, во многих семьях остро стоит вопрос о том, как получить собственные квадратные метры, и при этом не втянуться в аферу недобросовестных застройщиков или не оказаться в долговой пропасти.
21 марта, в среду, в 15 часов в пресс-центре газеты «Аргументы и факты на Оби» пройдет круглый стол «Тенденции ипотечного кредитования». Участники круглого стола обсудят, как решить квартирный вопрос, чтобы не нарваться на неприятности и получить ипотеку на выгодных условиях.
21 марта с 15.00 смотрите прямую трансляцию круглого стола в группе «Аргументы и факты-Новосибирск» ВКонтакте
Вопросы для обсуждения на круглом столе:
— Какие тенденции на рынке ипотеки сейчас наблюдаются: увеличение или падение спроса?
— Как будут меняться банковские ставки по ипотеке?
— Какие новые продукты, новые бонусы предлагают ипотечным заёмщикам банки?
— Что предлагает строительный рынок ипотечным клиентам?
— Как меняется спрос на рынке жилья: предпочитают квартиры большие или маленькие, с отделкой или без; те, кто брал в ипотеку маленькую квартиру, приходит второй раз — за большой и т. д. ?
— Каковы юридические механизмы защиты ипотечников — участников долевого строительства?
Вы можете принять участие в мероприятии. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться по тел. : (383) 363-79-21  Уважаемые читатели!
Во время 21 марта с 15.30 до 16.00 работает «прямая линия». Свои вопросы вы можете задать, позвонив по телефону 363-79-22. Также свои вопросы и предложения Вы можете оставить прямо сейчас в виде комментариев под этой новостью, или прислать на электронный адрес: pr@itrend54.ru  Пресс-центр «АиФ на Оби» располагается по адресу: ул. Немировича-Данченко,104, 6-й этаж.
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