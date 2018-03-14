21 марта в «АиФ» обсудят тенденции ипотечного кредитования

Не смотря на то, что строительный рынок богат на предложения недвижимости, во многих семьях остро стоит вопрос о том, как получить собственные квадратные метры, и при этом не втянуться в аферу недобросовестных застройщиков или не оказаться в долговой пропасти.

21 марта, в среду, в 15 часов в пресс-центре газеты « Аргументы и факты на Оби » пройдет круглый стол «Тенденции ипотечного кредитования». Участники круглого стола обсудят, как решить квартирный вопрос, чтобы не нарваться на неприятности и получить ипотеку на выгодных условиях.

21 марта с 15.00 смотрите прямую трансляцию круглого стола в группе «Аргументы и факты-Новосибирск» ВКонтакте

Вопросы для обсуждения на круглом столе:

— Какие тенденции на рынке ипотеки сейчас наблюдаются: увеличение или падение спроса?

— Как будут меняться банковские ставки по ипотеке?

— Какие новые продукты, новые бонусы предлагают ипотечным заёмщикам банки?

— Что предлагает строительный рынок ипотечным клиентам?

— Как меняется спрос на рынке жилья: предпочитают квартиры большие или маленькие, с отделкой или без; те, кто брал в ипотеку маленькую квартиру, приходит второй раз — за большой и т. д. ?

— Каковы юридические механизмы защиты ипотечников — участников долевого строительства?

Вы можете принять участие в мероприятии. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться по тел. : (383) 363-79-21 Уважаемые читатели!

Во время 21 марта с 15.30 до 16.00 работает «прямая линия». Свои вопросы вы можете задать, позвонив по телефону 363-79-22. Также свои вопросы и предложения Вы можете оставить прямо сейчас в виде комментариев под этой новостью, или прислать на электронный адрес: pr@itrend54.ru Пресс-центр «АиФ на Оби» располагается по адресу: ул. Немировича-Данченко,104, 6-й этаж.