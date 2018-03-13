Пузырь или синергия: во что выльется слияние «Совкомбанка» и «РосЕвроБанка»?

«Совкомбанк» и «РосЕвроБанк» сообщили о слиянии. После этого активы объединенной организации превысят триллион. А сама она займет третье место среди частных банков после «Альфа-банка» и МКБ. Что стоит за слиянием?

Немного истории: 2014-2015 годы запомнились как годы слияний и поглощений в банковском секторе. Активно росли «Югра», «Бинбанк» , «Открытие». Лопались крупные банки, их отдавали на оздоровление — тот же «Траст» перешел «Открытию». Чем все это закончилось в 2017 году, напоминать не надо.

«Совкомбанк» братьев Хотимских в свое время тоже прославился агрессивной скупкой банков. Самая известная сделка — это приобретение Джии Мани банка, но помимо него он купил еще несколько организаций и стал санатором одного из банков печально известной группы «Лайф». В 2015 году начал покупать акции «РосЕвроБанка» и продолжал методично делать это все последние годы. И, наконец — доля в 80% и слияние.

Если бы не все неприятности нашей банковской системы, то стратегия вполне оправдывает себя. Маржинальность бизнеса на фоне кризиса упала. И логично объединяться, чтобы конкурировать с государственными игроками.

Станислав Волков начальник отдела валидации агентства «Эксперт РА» «Вообще говоря, то снижение маржинальности российского рынка, которое мы видим, оно должно выливаться не в большое количество дефолтов, как это произошло в 2015-2016 годах, а в укрупнение банков. То есть когда банки объединяются и за счет этого сокращают расходы и выстраивают более жизнеспособные к инвестированию бизнес-модели. Просто многие российские банки, они не готовы к объединению, потому что, даже объединившись, они не получат какую-то жизнеспособную бизнес-модель».

Модель может получиться действительно жизнеспособной. «Совкомбанк» специализируется на розничном рынке. Несколько лет подряд на россиян отовсюду глядит благообразный пенсионер, рядом крупная надпись «Дадим вам» и процент «Совкомбанка» по кредиту. А по телевизору взять взаймы убеждает актер Борис Щербаков . Ставка на пожилых людей сработала, они пришли за кредитами. В банке их, кстати, обслуживают без очереди.

Другое доходное направление — это кредитование регионов. Им последние годы очень понадобились деньги, от государства помощь приходит не всегда, приходится занимать под процент у частников.

«РосЕвроБанк», наоборот, специализируется на корпоративном секторе. Оба прибыльные, нормативы не нарушают. Получится ли синергия или выйдет другое слово?

Максим Осадчий начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования «Я пока не готов сказать, слово „пузырь“ в отношении „Совкомбанка“, но, в общем, мы, конечно, знаем, что деревья не растут до небес, и по мере экспансии, конечно же, нарастают риски. Те риски, которые реализовались в случае того же „Бинбанка“, реализовались случаи того же банка ФК „Открытие“ , который тоже рос в значительной степени благодаря сделкам слияния-поглощения, и в итоге лопнул. Ну и, не мало до этого других банков было».