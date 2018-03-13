Центробанк ужесточит правила учета залогов по кредитам 

Зампредседателя Центробанка Василий Поздышев сообщил о планах регулятора разработать механизм запрета на изменение договоров о залоге, чтобы решить проблему вывода залогов недобросовестными банками, передает во вторник РЕН ТВ.
По его оценке, применение данной меры сможет повысить потенциал банков оставаться устойчивыми в случае дефолта их заемщиков и контрагентов, облегчить взыскание самих залогов и положительно повлиять на повышение общей рыночной дисциплины банков.
Предположительно, введение административного воздействия будет стимулировать кредитные организации избегать возможные риски, связанные с данным вопросом. На данный момент Банк России не может накладывать ограничения на залоговые операции, только на банковские. Сроки воздействия мер не должны отличаться.