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ПФР не получал поручений по расчету повышения пенсионного возраста
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ПФР не получал поручений по расчету повышения пенсионного возраста 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Пенсионный фонд РФ не получал никаких поручений по расчету повышения пенсионного возраста в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
Ранее ВЭБ опубликовал прогноз, согласно которому предусматривается постепенное повышение пенсионного возраста для россиян с 2020 года. «С 2020 года ожидается старт пенсионной реформы, включающей в себя постепенное (по полгода) увеличение пенсионного возраста», — сказано в докладе ВЭБа.
"Нет, ничего не получали", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, были ли поручения Пенсионному фонду о соответствующих расчетах.
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