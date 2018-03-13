ПФР не получал поручений по расчету повышения пенсионного возраста

Ранее ВЭБ опубликовал прогноз, согласно которому предусматривается постепенное повышение пенсионного возраста для россиян с 2020 года. «С 2020 года ожидается старт пенсионной реформы, включающей в себя постепенное (по полгода) увеличение пенсионного возраста», — сказано в докладе ВЭБа.

"Нет, ничего не получали", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, были ли поручения Пенсионному фонду о соответствующих расчетах.