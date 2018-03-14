Названы сроки повышения пенсионного возраста

ВЭБ назвал сроки повышения пенсионного возраста в России

С 2020 года в России начнется постепенное повышение пенсионного возраста. Такой сценарий представлен в базовом варианте прогноза экономического развития страны на 2018–2021 годы, подготовленного экспертами Внешэкономбанка (ВЭБ).

«С 2020 года ожидается старт пенсионной реформы, включающей в себя постепенное (по полгода в год) увеличение пенсионного возраста», — прогнозируют в ВЭБе.

«Хотя в послании президента Федеральному собранию предложен возврат к опережающему инфляцию повышению пенсий, по-видимому, новые правила индексации пенсий станут одним из элементов ожидаемой пенсионной реформы», — полагают авторы доклада.

В феврале эксперты РАНХиГС представили доклад о необходимости повышения пенсионного возраста.

По их мнению, отказ от реформирования пенсионной системы приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих россиян и бизнес, а также увеличению расходов федерального бюджета.