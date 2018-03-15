Ещё
Омской мэрии удалось сэкономить 240 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Омской мэрии удалось сэкономить 240 млн рублей 

АиФ-Омск 15 марта 2018
Фото: АиФ-Омск
Сегодня, 15 марта, состоялось заседание Омского городского Совета. Перед депутатами выступил директор департамента финансов городской администрации Богдан Масан. По словам чиновника, мэрии удалось сэкономить бюджетные деньги.
«Мэрии Омска приходится работать в условиях, когда муниципальный долг составляет 75% от доходов, поэтому почти 8% всех доходов приходится отдавать только на его обслуживание. В ходе мероприятий по сокращению расходов нам удалось сэкономить 93,6 миллиона рублей на обслуживании муниципального долга. 53% всех государственных закупок выполнено конкурентным способом. Благодаря этому удалось сэкономить 61,4 миллионов рублей», — приводит словам Богдана Масана ИА «Омск здесь».
Масан также добавил, что городским чиновникам удалось сэкономить для бюджета 240 млн рублей.
АиФ-Омск: последние новости
Пожарные спасли двух омичей из горевшей квартиры Повод сказать «люблю»: День святого Валентина в необычных историях омичей Бурков распорядился оценить эффективность «Омскоблавтотранса»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля536
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»281
Порошенко предложили заткнуться в ответ122
Джонсон отказался пожимать руку послу России510
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе42
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение