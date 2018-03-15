Омской мэрии удалось сэкономить 240 млн рублей

Сегодня, 15 марта, состоялось заседание Омского городского Совета. Перед депутатами выступил директор департамента финансов городской администрации Богдан Масан . По словам чиновника, мэрии удалось сэкономить бюджетные деньги.

«Мэрии Омска приходится работать в условиях, когда муниципальный долг составляет 75% от доходов, поэтому почти 8% всех доходов приходится отдавать только на его обслуживание. В ходе мероприятий по сокращению расходов нам удалось сэкономить 93,6 миллиона рублей на обслуживании муниципального долга. 53% всех государственных закупок выполнено конкурентным способом. Благодаря этому удалось сэкономить 61,4 миллионов рублей», — приводит словам Богдана Масана ИА «Омск здесь»

Масан также добавил, что городским чиновникам удалось сэкономить для бюджета 240 млн рублей.