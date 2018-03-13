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Банки перешли на единый стандарт военной ипотеки
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Банки перешли на единый стандарт военной ипотеки 

Российская Газета 13 марта 2018
Фото: Российская Газета
Строго говоря, кадровому военному вообще можно не брать в банке кредит на жилье. Достаточно подождать, пока ежегодные переводы на его «квартирный» счет (их за служивого делает государство) образуют сумму, которой со временем хватит на покупку квартиры.
Но часто офицерские семьи не могут или не хотят ждать такого планового новоселья. Или выбирают жилье, на приобретение которого средств, накопленных на именном счету кадрового военного, в любом случае не хватит.
Тогда военнослужащему приходится обращаться за деньгами в банк, и при выборе кредитной организации процентная ставка, как правило, играет решающую роль.
Чтобы дать офицерской семье как можно больше возможностей купить квартиру, Росвоенипотека постоянно договаривается с уполномоченными банками о снижении процентной ставки по кредиту. Сейчас она исчисляется от 9 процентов годовых, при том, что обычному заемщику «квартирные» суммы выделяют под 10-11,5 процента.
Сейчас максимальный кредит с возможностью его погашения за 20 лет составляет порядка 2,5 млн рублей
В Росвоенипотеке, где разработали единый стандарт кредитования, уверены, что его введение упростит расчеты по займу, сделает эту процедуру прозрачной и исключит образование задолженности военнослужащего перед банком.
Подобный стандарт на самом деле значительно облегчает жизнь служивому. Дело в том, что прежде военно-ипотечные программы банков различались не только по максимальной сумме кредитования и размеру процентной ставки, но и по механизму погашения целевого жилищного займа.
Кредитные организации нередко так составляли договоры с кадровыми военнослужащими, что у будущих армейских новоселов к концу срока погашения банковского кредита могли образоваться солидные долги.
По словам руководителя Росвоенипотеки Андрея Семенюка, это в основном касалось ипотечных кредитов, срок погашения которых наступает через 5-10 лет.
"Сложившаяся ситуация нас полностью не устраивает, в связи с чем в прошедшем году был запущен ряд мероприятий, которые в ближайшем будущем должны убрать данную проблему", — объяснил Семенюк.
Что имеется в виду? В конце прошлого года в Росвоенипотеке подготовили изменения в российское законодательство, позволяющие банкам рефинансировать и реструктуризировать выданные ранее военным ипотечные кредиты.
С введением единого стандарта кредитования новому заемщику уже не придется думать о способах погашения долга.
Банк предоставит ему только такую сумму, которая в равных долях помесячно будет гаситься за счет государственных траншей.
Сейчас максимальный кредит с возможностью его погашения в течение 20 лет составляет порядка 2,5 миллиона рублей. А ежемесячное поступление на счет участника военной ипотеки — 22 тысячи 372 рубля.
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