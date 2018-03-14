Банки обслужат россиян по внешности и голосу

Россияне смогут стать клиентами банков без посещения отделений уже с 30 июня. Для этого необходимо один раз предоставить банкам свои биометрические данные — изображение лица и образец голоса, заявил замглавы департамента финансовых технологий Банка России и замруководителя направления развития удаленной идентификации и цифрового профиля ассоциации "ФинТех" Иван Зимин.

Удаленную идентификацию граждан могут распространить также и на другие виды услуг, в том числе страховые, пенсионные и нотариальные, отметил Зимин в интервью "Российской газете"

"Регистрация в Единой системе идентификации и аутентификации проводится на основании проверки паспортных данных и СНИЛС. Если у клиента уже есть подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг, то будет использована эта запись. Для регистрации в единой биометрической системе в банке у клиента возьмут биометрические данные — изображение лица и голос", — пояснил Зимин. Удаленную идентификацию вводят для того, чтобы у клиента появилась возможность получить банковскую услугу без посещения отделения. Банк сможет подтвердить личность клиента на расстоянии и предоставить удаленную услугу. Удаленная идентификация является бесплатной и добровольной. Клиенту необходимо предоставить паспорт и СНИЛС.

После подтверждения данных гражданин получит СМС о создании учетной записи в ЕСИА, в которой также содержатся биометрические сведения. Наличие такой учетной записи позволит пользоваться удаленной идентификацией и получать банковские услуги без личного посещения отделения банка.

Порядок удаленного получения услуги очень простой. "На сайте банка гражданин выберет нужную услугу, после чего система его автоматически переключит на ЕСИА. Для входа необходимо ввести логин и пароль. Далее пользователю будет необходимо произнести на камеру написанную на экране последовательность цифр или букв. Единая биометрическая система получит видеозапись и сравнит образцы с имеющимися в системе", — отметил Зимин.

Перечень банков, которые получат возможность пользоваться услугой удаленной идентификации, разместят на сайте Банка России. Удаленную идентификацию смогут использовать все банки, которые участвуют в системе страхования вкладов, к которым не применяют меры по предупреждению банкротства, в которых отсутствуют неоднократные нарушения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.